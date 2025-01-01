DokumentationKategorien
Vergleicht ein Array mit einem anderen Array.

bool  CompareArrays(
   const CArrayString*  src      // Ein Zeiger auf die Quelle
   ) const

Parameter

src

[in]  Ein Zeiger auf die Instanz der CArrayString-Klasse, die eine Quelle von Elementen für Vergleich ist.

Rückgabewert

Gibt true zurück, wenn die Arrays gleich sind, ansonsten false.

Beispiel:

//--- example for CArrayString::CompareArray(const CArrayString*)
#include <Arrays\ArrayString.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayString *array=new CArrayString;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Object create error");
      return;
     }
   //--- create source array
   CArrayString *src=new CArrayString;
   if(src==NULL)
     {
      printf("Object create error");
      delete array;
      return;
     }
   //--- add source arrays elements
   //--- . . .
   //--- compare with another array
   int result=array.CompareArray(src);
   //--- delete arrays
   delete src;
   delete array;
  }