AddArray

Am Ende des Arrays fügt Elementen aus einem anderen Array hinzu.

bool AddArray(

const CArrayLong* src

)

Parameter

src

[in] Ein Zeiger auf die Instanz der CArrayLong-Klasse, die eine Quelle von Elementen für Hinzufügen ist.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn die Elementen nicht hinzugefügt werden können.

Beispiel: