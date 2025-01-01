- Delta
- Reserve
- Resize
- Shutdown
- Add
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- SearchLinear
- Save
- Load
- Type
Search
Sucht nach einem Element in einem sortierten Array, das gleich dem Muster ist.
|
int Search(
Parameter
element
[in] Element-Muster um im Array zu suchen.
Rückgabewert
Die Position des gefundenen Elements beim Erfolg, -1 - wenn kein Element gefunden ist.
Beispiel:
|
//--- example for CArrayFloat::Search(float)