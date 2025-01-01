AssignArray

Kopiert Elementen aus einem anderen Array ins angegebenen Array.

bool AssignArray(

const CArrayFloat* src

)

Parameter

src

[in] Ein Zeiger auf die Instanz der CArrayFloat-Klasse, die eine Quelle von Elementen für Kopieren ist.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn die Elementen nicht kopiert werden können.

Beispiel: