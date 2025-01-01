Mathematische Funktionen

Die folgenden mathematischen Funktionen können auf Matrizen und Vektoren angewendet werden: MathAbs, MathArccos, MathArcsin, MathArctan, MathCeil, MathCos, MathExp, MathFloor, MathLog, MathLog10, MathMod, MathPow, MathRound, MathSin, MathSqrt, MathTan, MathExpm1, MathLog1p, MathArccosh, MathArcsinh, MathArctanh, MathCosh, MathSinh, MathTanh. Diese Operationen implizieren eine elementweise Verarbeitung von Matrizen und Vektoren.

Bei MathMod und MathPow kann das zweite Element entweder ein Skalar oder eine Matrix/ein Vektor der entsprechenden Größe sein.