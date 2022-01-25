당사 팬 페이지에 가입하십시오
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
상대 강도 지수(Relative Strength Index) - MetaTrader 4용 지표
- 조회수:
- 260
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
RSI를 분석하는 인기 있는 방법은 증권이 새로운 고점을 만들고 있지만 RSI가 이전 고점을 넘어서지 못하는 다이버전스를 찾는 것입니다.
이러한 다이버전스는 반전이 임박했다는 것을 말해 줍니다. 상대 강도 지수가 하락하여 가장 최근의 저점 아래로 떨어지면 "실패한 스윙"을 완료했다고 합니다.
실패한 스윙은 임박한 반전의 확인으로 간주됩니다.
상대 강도 지수(Relative Strength Index)
상대 강도 지수의 다음의 신호들은 차트 분석에 사용됩니다.
계산:
상대 강도 지수를 계산하는 주요 공식입니다:
RSI = 100 - (100 / (1 + U / D))
설명:
U — 양의 가격 변동의 평균 수;
D - 음의 가격 변동의 평균 수;
기술적 지표 설명
상대 강도 지수에 대한 전체 설명은 기술적 분석: 상대 강도 지수 부분에서 찾아 볼 수 있습니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/7677
자본 감소도 계산됩니다.변동성 변화(Volatility Change) 지표
변동성은 표준 편차입니다.
지그재그 브레이크를 결합하는 모든 섹션을 측정하며 결과 값은 포인트로 제공됩니다.RSI to File
RSI 지표의 값을 CSV 파일에 기록하는 스크립트의 예입니다.