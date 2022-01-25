코드베이스섹션
거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Twitter에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
포켓으로
지표

상대 강도 지수(Relative Strength Index) - MetaTrader 4용 지표

MetaQuotes | Korean English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português Français Italiano Türkçe
조회수:
260
평가:
(18)
게시됨:
RSI.mq4 (4.69 KB) 조회
ZIP 파일로 다운로드 MetaEditor에서 코드를 다운로드하는 방법
MQL5 프리랜스 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동

RSI를 분석하는 인기 있는 방법은 증권이 새로운 고점을 만들고 있지만 RSI가 이전 고점을 넘어서지 못하는 다이버전스를 찾는 것입니다.

이러한 다이버전스는 반전이 임박했다는 것을 말해 줍니다. 상대 강도 지수가 하락하여 가장 최근의 저점 아래로 떨어지면 "실패한 스윙"을 완료했다고 합니다.

실패한 스윙은 임박한 반전의 확인으로 간주됩니다.

상대 강도 지수(Relative Strength Index)

상대 강도 지수의 다음의 신호들은 차트 분석에 사용됩니다.


    • 상단과 하단
      상대 강도 지수는 일반적으로 상단 70 이상, 하단 30 이하입니다. 일반적으로 기본 가격 차트 이전에 이러한 상단과 하단을 형성합니다.

    • 차트 포메이션
      RSI는 종종 가격 차트에 표시되거나 표시되지 않는 헤드앤숄더 또는 트라이앵글과 같은 차트 패턴을 형성합니다.

    • 스윙 실패Failure Swing (지지 혹은 저항 돌파)
      상대 강도 지수가 이전 고점(고점)을 초과하거나 최근 저점(저점) 아래로 떨어지는 곳입니다.

    • 지지와 저항 레벨
      상대 강도 지수는 때때로 가격 자체보다 지지와 저항의 레벨을 더 명확하게 보여줍니다.

    • 다이버전스
      위에서 논의한 바와 같이, 다이버전스는 가격이 새로운 최고(또는 최저)를 만들었으나 상대 강도 지수는 새로운 최고(또는 최저)가 아닐 경우 발생합니다. 가격은 보통 RSI의 방향을 따릅니다.


    계산:

    상대 강도 지수를 계산하는 주요 공식입니다:

    RSI = 100 - (100 / (1 + U / D))

    설명:
    U — 양의 가격 변동의 평균 수;
    D - 음의 가격 변동의 평균 수;

    기술적 지표 설명

    상대 강도 지수에 대한 전체 설명은 기술적 분석: 상대 강도 지수 부분에서 찾아 볼 수 있습니다.

    MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
    원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/7677

    MAE 및 MFE를 계산하는 스크립트 MAE 및 MFE를 계산하는 스크립트

    자본 감소도 계산됩니다.

    변동성 변화(Volatility Change) 지표 변동성 변화(Volatility Change) 지표

    변동성은 표준 편차입니다.

    ZigzagPoints - 방향을 측정하는 지표 지그재그용 스크립트 ZigzagPoints - 방향을 측정하는 지표 지그재그용 스크립트

    지그재그 브레이크를 결합하는 모든 섹션을 측정하며 결과 값은 포인트로 제공됩니다.

    RSI to File RSI to File

    RSI 지표의 값을 CSV 파일에 기록하는 스크립트의 예입니다.