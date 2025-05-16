Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Índice de fuerza relativa - indicador para MetaTrader 4
Uno de los métodos habituales de análisis del indicador RSI consiste en buscar divergencias cuando el precio forma un nuevo máximo y el RSI no logra superar el nivel de su máximo anterior.
Una divergencia de este tipo indica la probabilidad de un retroceso del precio. Si a continuación el indicador gira a la baja y cae por debajo de su mínimo, se completa lo que se conoce como una oscilación fallida.
Esta oscilación fallida se considera una confirmación de que una inversión del precio es inminente.
Índice de fuerza relativa
Al analizar los gráficos, se distinguen las siguientes señales del Índice de Fuerza Relativa:
Cálculo
La fórmula básica para calcular el indicador técnico Relative Strength Index:
RSI = 100 - (100 / (1 + U / D))
Donde:
U - valor medio de las variaciones positivas del precio;
D - valor medio de las variaciones negativas de los precios.
Descripción del indicador técnico
La descripción completa del Índice de Fuerza Relativa está disponible en la sección Análisis Técnico: Índice de Fuerza Relativa.
