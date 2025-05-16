CodeBaseSecciones
Indicadores

Índice de fuerza relativa - indicador para MetaTrader 4

Uno de los métodos habituales de análisis del indicador RSI consiste en buscar divergencias cuando el precio forma un nuevo máximo y el RSI no logra superar el nivel de su máximo anterior.

Una divergencia de este tipo indica la probabilidad de un retroceso del precio. Si a continuación el indicador gira a la baja y cae por debajo de su mínimo, se completa lo que se conoce como una oscilación fallida.

Esta oscilación fallida se considera una confirmación de que una inversión del precio es inminente.

Índice de fuerza relativa

Al analizar los gráficos, se distinguen las siguientes señales del Índice de Fuerza Relativa:


    • Máximos y bases
      Los máximos del Índice de Fuerza Relativa suelen formarse por encima de 70 y las bases suelen formarse por debajo de 30, y suelen preceder a la formación de máximos y bases en el gráfico de precios.

    • Gráficos
      El Índice de Fuerza Relativa a menudo forma patrones gráficos - como "cabeza y hombros" o triángulos - que pueden no aparecer en el gráfico de precios.

    • Oscilación fallida (ruptura de nivel de soporte o resistencia)
      Se produce cuando el índice de fuerza relativa supera el máximo anterior (pico) o cae por debajo del mínimo anterior (valle).

    • Niveles de soporte y resistencia
      El gráfico del indicador del Índice de Fuerza Relativa muestra los niveles de soporte y resistencia incluso más claramente que en el gráfico de precios.

    • Divergencias
      Como se mencionó anteriormente, las divergencias se forman cuando el precio alcanza un nuevo máximo (mínimo), pero no se confirma con un nuevo máximo (mínimo) en el gráfico del RSI. En este caso, suele producirse una corrección del precio en la dirección del movimiento del indicador RSI.


    Cálculo

    La fórmula básica para calcular el indicador técnico Relative Strength Index:

    RSI = 100 - (100 / (1 + U / D))

    Donde:
    U - valor medio de las variaciones positivas del precio;
    D - valor medio de las variaciones negativas de los precios.

    Descripción del indicador técnico

    La descripción completa del Índice de Fuerza Relativa está disponible en la sección Análisis Técnico: Índice de Fuerza Relativa.

