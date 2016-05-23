und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
i-Monday_Sig - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 1015
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
Eröffnungs- und Ausstiegs-Signale des "Montag"-Systems.
Die Strategie zeigt an dass eine schnelle grosse Bewegung in eine bestimmte Richtung eine Bedeutung am Markt angibt und die weitere kurzfristige Kursentwicklung in diese Richtung erwartet wird.
Der Morgens-Kursspannen Indikator.i-ParamonWorkTime
Der Paramon Handelszeiten Indikator.