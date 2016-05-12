Herzlich Willkommen auf der Publikation des Expert Advisor (EA) zu Metatrader 4 (MT4).

Das Computerprogramm kann sowohl auf dem Metatrader 4 für Microsoft sowie bei der XM Version für Apple ausgeführt werden.

Zur Installation muss das File in den Entsprechenden Zugriffsordner vom Metatrader 4 für das Programm abgespeichert werden. Anleitungen dafür sind zum jeweils benutzten Programm im Internet publiziert.



Dieser Expert Advisor (EA) befindet sich noch in der Entwicklung und ist als Protoryp soweit konstruiert worden dass er mit manueller Anwendung den Handel somit halbautomatisch nach Ihren Eingaben vollzieht nach der Strategie welche von Emanuel Baltensperger bearbeitet wird.



Die Strategie zeigt an dass eine schnelle grosse Bewegung in eine bestimmte Richtung eine Bedeutung am markt angibt und die weitere kurzfristige Kursentwicklung in diese Richtung erwartet wird. Manchmal werden aber solche Signale umgekehrter Bedeutung zugeordnet, darum kann eingegeben werden das der Gegentrend genutzt wird oder eine Gegenbewegung anschliessend nach dem erfolgreichen gewünschten Bewegungszyklus genutzt wird.



Als Angabe können Sie einen Zeitzyklus wählen innerhalb dessen die Auslösende Bewegung stattfinden muss um darauf zu handeln und den Stoploss welcher auslöst wie gross die Bewegung in der Zeit sein muss.



Zu anfang sind zwei Positionen gleicher Höhe entgegengesetzt offen wobei nach dem Auslöser die mit Verlust zu erwartende gelöscht wird. Danach wird eine Kaufbestellung verwaltet welche sich nur in die gewinnbringende Richtung immer am laufenden Kurs anpasst. Auch diesen Abstand und den Überprüfungszyklus können Sie separat programmieren, jedes mal wenn Sie den Expert Advisor (EA) im Metatrader 4 (MT4) starten.



Sobald diese Gewinnsichernde Position geöffnet wird wird eine zusätzliche Position für den Gegentrend eröffnet der wiederum mit ähnlichen Kriterien verwaltet wird. Auch hier sind alle Angaben separat anwählbar. Zu beachten ist dass wenn Sie diesen Schritt auslassen wollen, Sie die Positionsgrösse dafür in den Einstellungen auf 0.00 stellen müssen. Wenn diese zusätzliche Gegentrendposition offen ist wird der ursprüngliche Vorgang aus dem ersten Schritt blockiert und erst wieder weiter ausgeführt nachdem Dieser letzte Prozess vollendet ist und der Gewinn realisiert.

Es gibt also Einstellungen für alle möglichen Marktlagen, ob Deckelfindung, Bodenfindung, Aufwärts- oder Abwärtstrend wobei man immer versucht jede Frequenz zu nutzen als Hochfrequenzhandel durch die Einstellung.





Warnhinweise:



Jeder ist für die Legalität seiner Handlungen selber verantwortlich und es wird keine Haftung getragen. Das Produkt soll mit Spielgeld getestet werden auf einem Demokonto und bitte nicht ohne Übung angewendet werden da es bedient werden muss und nicht vollautomatisch läuft.



Bei längerer Nutzung über mehrere Tage können nach der Nutzung der Automatische Handel ausgeschaltet werden und die Stoplossmarken auf 0.00 gesetzt wodurch die Positionen sich egalisieren und nur die täglichen Gebühren als Investition verloren werden. Das ist günstiger als immer neu eröffnen.



