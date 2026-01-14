请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Range Vector Fibo Logic (Indicator) - One Candle Strategy - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 74
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
区间矢量斐波逻辑（指标）--单烛策略
该指标的理念：不要再凌晨 3 点起床手动画线了。这是机构交易者常用的 "One Candle "和 "Daily Breakout "策略的专业可视化工具。如果你正在交易病毒式的 "每日高/低突破 "策略，该工具可自动进行分析。它会根据昨天的波动情况，即时预测当日的矢量突破水平、止损区域和斐波那契盈利目标。
如何解读 指标 指标会画出特定的线来指导你的交易决策：
- 黑线（入口）：这些线标志着突破触发水平（昨天的高点和低点）。如果蜡烛线收于这些线之外，则表示可能进场。
- 红色虚线（止损）：设置在 0.9 斐波那契回撤位。如果价格反转至该水平，则设置无效。
- 蓝色实线（止盈）：设置在 1.25 斐波那契扩展水平。这是当天波动矢量的统计耗尽点。
推荐符号和时间框架
- 符号：XAUUSD （黄金）
- 时间框架：M15（15 分钟）
外部变量（参数） 该指标允许完全自定义策略逻辑和视觉效果：
- History_Days（历史天数）：决定指标绘制水平线的天数（默认：10）。
- Show_Period_Sep：切换垂直分隔线，以直观地划分交易日（真/假）。
- Line_Width（线宽）： 调整信号线的粗细，以提高可视性（默认值：2）。
- 入场/止损/止盈颜色： 自定义线的颜色，以匹配您的图表背景。
- Long_SL_Level：多头止损的斐波纳契比率（默认值：0.9）。
- Long_TP_Level：多头止盈的斐波纳契比率（默认值：1.25）。
- Short_SL_Level：空头止损的斐波纳契比率（默认值：0.1）。
- Short_TP_Level：空头止盈的斐波纳契比率（默认值：-0.25）。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/67168
Wick Engulf
灯芯吞没烛台形态Wickless Breakout
无芯突破
BinanceQuotesDownloader
实时显示 Binance 报价MT 5 风险计算器
该指标以百分比计算您的风险，并给出您可接受的风险手数。您只需指定以百分比为单位的风险和以点为单位的止损大小。