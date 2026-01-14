区间矢量斐波逻辑（指标）--单烛策略



该指标的理念：不要再凌晨 3 点起床手动画线了。这是机构交易者常用的 "One Candle "和 "Daily Breakout "策略的专业可视化工具。如果你正在交易病毒式的 "每日高/低突破 "策略，该工具可自动进行分析。它会根据昨天的波动情况，即时预测当日的矢量突破水平、止损区域和斐波那契盈利目标。





如何解读 指标 指标会画出特定的线来指导你的交易决策：

黑线（入口）：这些线标志着突破触发水平（昨天的高点和低点）。如果蜡烛线收于这些线之外，则表示可能进场。

红色虚线（止损）：设置在 0.9 斐波那契回撤位。如果价格反转至该水平，则设置无效。

蓝色实线（止盈）：设置在 1.25 斐波那契扩展水平。这是当天波动矢量的统计耗尽点。













推荐符号和时间框架

符号：XAUUSD （黄金）

时间框架：M15（15 分钟）





外部变量（参数） 该指标允许完全自定义策略逻辑和视觉效果：

History_Days（历史天数）：决定指标绘制水平线的天数（默认：10）。

Show_Period_Sep：切换垂直分隔线，以直观地划分交易日（真/假）。

Line_Width（线宽）： 调整信号线的粗细，以提高可视性（默认值：2）。

入场/止损/止盈颜色： 自定义线的颜色，以匹配您的图表背景。

Long_SL_Level：多头止损的斐波纳契比率（默认值：0.9）。

Long_TP_Level：多头止盈的斐波纳契比率（默认值：1.25）。

Short_SL_Level：空头止损的斐波纳契比率（默认值：0.1）。

Short_TP_Level：空头止盈的斐波纳契比率（默认值：-0.25）。







