Leider ist DeltaFusionLite nicht verfügbar.

Der Code wurde gelöscht. Ihnen steht aber eine gewaltige Datenbank von Codes zur Verfügung, in welcher Sie bestimmt einen passenden Code finden.

DeltaFusion Lite ist die vereinfachte Version des DeltaFusionPro-Indikators für MT4. Er berechnet und zeigt das kumulative Delta und das Netto-Delta an und gibt Händlern einen klaren Überblick über den Kauf- und Verkaufsdruck innerhalb jeder Kerze. Durch die Analyse der Verteilung des Volumens zwischen Geld- und Briefkursen hilft der Indikator bei der Identifizierung von Marktstimmungsänderungen, potenziellen Umkehrungen und verschiedenen Arten von Divergenzen zwischen Preis und Volumen.

Heikin Ashi Lines Heikin Ashi Lines

Eine einfachere Art, Heikin Ashi anzuzeigen

Preis-Kanal Preis-Kanal

Dies ist ein einfacher Preiskanal-Indikator, der es dem Benutzer ermöglicht, die Farben der Periode und der Linien anzupassen. Er wird oft in Channel-Break-Strategien verwendet.

Candle Grids Candle Grids

Zeichnen Sie ein Rechteck auf dem Diagramm, um benutzerdefinierte Raster basierend auf dem Punktwert der Eingabe zu zeichnen

Zeitrahmen bis Kurzbezeichnung Zeitrahmen bis Kurzbezeichnung

Diese Funktion liefert mir die verkürzten Namen der Zeitrahmen Beispiel: "M1" statt "PERIOD_M1"

