DeltaFusion Lite ist die vereinfachte Version des DeltaFusionPro-Indikators für MT4. Er berechnet und zeigt das kumulative Delta und das Netto-Delta an und gibt Händlern einen klaren Überblick über den Kauf- und Verkaufsdruck innerhalb jeder Kerze. Durch die Analyse der Verteilung des Volumens zwischen Geld- und Briefkursen hilft der Indikator bei der Identifizierung von Marktstimmungsänderungen, potenziellen Umkehrungen und verschiedenen Arten von Divergenzen zwischen Preis und Volumen.