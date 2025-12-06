CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Skripte

Simple Bar Timer - Skript für den MetaTrader 5

Conor Mcnamara | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Ansichten:
16
Rating:
(3)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Ein Countdown-Timer bis zum Eintreffen des nächsten Balkens. Es handelt sich um ein Skript, das bestehen bleibt und auch aus dem Chart entfernt werden kann.

Es gab ein paar verschiedene Entwickler, die bereits einen solchen Code veröffentlicht haben, obwohl sie Indikatoren veröffentlicht, und dies ist ein Skript-Version, die weder iTime oder OnTimer verwendet.


Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/65666

Funktionen für X zu Zeit, Y zu Preis und umgekehrt Funktionen für X zu Zeit, Y zu Preis und umgekehrt

Funktionen zur Verwendung anstelle von ChartXYToTimePrice und ChartTimePriceToXY, die korrekt und schnell über den gesamten Bereich der Eingabeparameter arbeiten

Entwicklung von Multicurrency Expert Advisor - Quellcodes aus der Artikelserie Entwicklung von Multicurrency Expert Advisor - Quellcodes aus der Artikelserie

Quellcodes, die im Rahmen der Entwicklung einer Bibliothek zur Erstellung von Expert Advisors für mehrere Währungen geschrieben wurden, die mehrere Instanzen verschiedener Handelsstrategien kombinieren.

TimeGMT library for the strategy tester TimeGMT library for the strategy tester

Statische Klasse zur Fixierung der Funktion TimeGMT() während des Tests im Strategietester.

Accelerator Oszillator (AC) Accelerator Oszillator (AC)

Der Acceleration/Deceleration Indikator (AC) misst die Beschleunigung und Verlangsamung des aktuellen Marktimpulses, der Kraft der Kursbewegung.