喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
下一个条形图到来前的倒计时器。这是一个可以持续运行的脚本，也可以从图表中移除。
有几个不同的开发者已经发布了这样的代码，不过他们发布的是指标，而这个脚本版本既没有使用 iTime，也没有使用 OnTimer。
从 X 到时间、从 Y 到价格的函数，反之亦然
用于替代 ChartXYToTimePrice 和 ChartTimePriceToXY 的函数，可在整个输入参数范围内正确快速地运行开发多币种智能交易系统 - 系列文章中的源代码
在开发库过程中编写的源代码，用于创建结合不同交易策略的多个实例的多币种智能交易系统。
TimeGMT library for the strategy tester
静态类，用于在策略测试器测试过程中修复 TimeGMT() 函数。Statistical Zigzag
它是一个 "之 "字形，根据通过波动阈值的情况创建新的 "之 "字形转折点