Anstatt nach absoluten Hochs/Tiefs über eine feste Tiefe zu suchen, werden die Extreme relativ zum lokalen Volatilitätsniveau bewertet und der extremste Preis innerhalb der Bewegung, die den Schwellenwert ausgelöst hat, genommen. Da sich die Standardabweichung von Balken zu Balken entwickelt, passt sich der Schwellenwert dynamisch an sich ändernde Marktbedingungen an.
Eine horizontale Linie erstreckt sich vom letzten bestätigten Ausschlag und projiziert eine statistisch aussagekräftige Grenze: Der Kurs wird sie wahrscheinlich entweder mit einem Abprallen einhalten oder mit einem Ausbruch durchbrechen.
Es gibt viele Möglichkeiten, diesen Indikator zu betrachten. In einem Abwärtstrend könnten Sie eine Kursbewegung oberhalb des prognostizierten Niveaus als Störung betrachten und einen Verkaufsstopp knapp unterhalb der Linie platzieren oder direkt auf dem Niveau einsteigen - und bei Break-even aussteigen, wenn der Kurs plötzlich gegen den Handel abweicht.
- Eine größere Länge bedeutet, dass die Schenkel länger sind (und es weniger Wendepunkte gibt), eine geringere Länge verursacht mehr Wendepunkte und die Zickzack-Schenkel sind kürzer.
- Ein höherer Volatilitätsmultiplikator bedeutet, dass die Schwelle schwerer auszulösen ist - starrere Legs, ein niedrigerer Volatilitätsmultiplikator bedeutet, dass die Schwelle leichter auszulösen ist - reaktionsfreudigere Legs
