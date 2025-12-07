CodeBaseKategorien
Statistical Zigzag - Indikator für den MetaTrader 5

Bei diesem Zickzackkurs wird ein neuer Umkehrpunkt bestätigt, wenn der Kurs die Volatilitätsschwelle überschreitet. Die Volatilität ist definiert als aktuelle Standardabweichung × Multiplikator.

Anstatt nach absoluten Hochs/Tiefs über eine feste Tiefe zu suchen, werden die Extreme relativ zum lokalen Volatilitätsniveau bewertet und der extremste Preis innerhalb der Bewegung, die den Schwellenwert ausgelöst hat, genommen. Da sich die Standardabweichung von Balken zu Balken entwickelt, passt sich der Schwellenwert dynamisch an sich ändernde Marktbedingungen an.

Eine horizontale Linie erstreckt sich vom letzten bestätigten Ausschlag und projiziert eine statistisch aussagekräftige Grenze: Der Kurs wird sie wahrscheinlich entweder mit einem Abprallen einhalten oder mit einem Ausbruch durchbrechen.

Es gibt viele Möglichkeiten, diesen Indikator zu betrachten. In einem Abwärtstrend könnten Sie eine Kursbewegung oberhalb des prognostizierten Niveaus als Störung betrachten und einen Verkaufsstopp knapp unterhalb der Linie platzieren oder direkt auf dem Niveau einsteigen - und bei Break-even aussteigen, wenn der Kurs plötzlich gegen den Handel abweicht.

Verstehen der Inputs:

  • Eine größere Länge bedeutet, dass die Schenkel länger sind (und es weniger Wendepunkte gibt), eine geringere Länge verursacht mehr Wendepunkte und die Zickzack-Schenkel sind kürzer.
  • Ein höherer Volatilitätsmultiplikator bedeutet, dass die Schwelle schwerer auszulösen ist - starrere Legs, ein niedrigerer Volatilitätsmultiplikator bedeutet, dass die Schwelle leichter auszulösen ist - reaktionsfreudigere Legs


Statistischer Zickzackkurs auf der Grundlage der Standardabweichung


TimeGMT library for the strategy tester TimeGMT library for the strategy tester

Statische Klasse zur Fixierung der Funktion TimeGMT() während des Tests im Strategietester.

Simple Bar Timer Simple Bar Timer

Es ist ein Skript, das die verbleibende Zeit bis zum Eintreffen des nächsten Taktes anzeigt.

Historex: export the history of rates and ticks to CSV-files Historex: export the history of rates and ticks to CSV-files

Dies ist ein Skript zum Exportieren von Kursen und Ticks des aktuellen Chart-Symbols in CSV-Dateien, die mit dem Export/Import-Format von MT5 kompatibel sind.

Beispiel für eine klickbare Schaltfläche (alle Positionen schließen) Beispiel für eine klickbare Schaltfläche (alle Positionen schließen)

Ein Beispiel für das Hinzufügen von Schaltflächen für Ihre Berater. In diesem Beispiel wurde eine Schaltfläche implementiert, mit der alle aktiven Positionen für alle Instrumente geschlossen werden können. Zusätzlich zu den Funktionen zur Verarbeitung von Schaltflächenereignissen wurden auch Methoden zum Schließen von Positionen relativ zum Symbolnamen und zum Zählen der Anzahl der Positionen relativ zum Symbolnamen implementiert.