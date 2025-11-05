Alım-satım robotlarını ücretsiz olarak nasıl indirebileceğinizi izleyin
Bizi Facebook üzerinde bulun!
Fan sayfamıza katılın
Fan sayfamıza katılın
Komut dosyasını ilginç mi buldunuz?
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
Komut dosyasını beğendiniz mi? MetaTrader 5 terminalinde deneyin
Simple Bar Timer - MetaTrader 5 için komut dosyası
- Görüntülemeler:
- 1351
- Derecelendirme:
-
- Yayınlandı:
- Güncellendi:
- Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git
Probability Theory Expert Advisor for Forex
Probability Theory AdvisorKopierMaschineMT5
KopierMaschine is a local copier of trades between different MetaTrader 4 and MetaTrader 5 accounts in any direction located on one computer with an intuitive interface.
Statistical Zigzag
It is a zigzag which creates new zigzag turning points based on passing a volatility thresholdATR Cycles
A volatility filter based on 3 ATR's: a fast ATR, a middle ATR, and a slow ATR