Guarda come scaricare robot di trading gratuitamente
Ci trovi su Facebook!
Unisciti alla nostra fan page
Unisciti alla nostra fan page
Script interessante?
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Ti è piaciuto lo script? Provalo nel Terminale MetaTrader 5
Simple Bar Timer - script per MetaTrader 5
- Visualizzazioni:
- 492
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:
- Aggiornato:
- Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance
Probability Theory Expert Advisor for Forex
Probability Theory AdvisorKopierMaschineMT5
KopierMaschine is a local copier of trades between different MetaTrader 4 and MetaTrader 5 accounts in any direction located on one computer with an intuitive interface.
Statistical Zigzag
It is a zigzag which creates new zigzag turning points based on passing a volatility thresholdMACD Signals
Indicator edition for new platform.