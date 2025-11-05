코드베이스섹션
Simple Bar Timer - MetaTrader 5용 스크립트

Conor Mcnamara
A countdown timer until next bar arrives. It is a script that can persist and also be removed from the chart.

There were a few different developers that have already published such a code, although they published indicators, and this is a script version which neither uses iTime or OnTimer.


