Dieses Tool ist ein visuelles Hilfsmittel, das neben jeder Stunde der 24-Stunden-Uhr die richtige Handelssitzung anzeigt. Es verbindet den Sitzungsnamen mit der Stunde, die sich auf die Serverzeit Ihres Brokers bezieht, mit der Ortszeit Ihres Computers daneben.
Je nachdem, wie spät es ist, wird die aktuell aktive Sitzung (oder die Überschneidung von Sitzungen) in gelber Schrift angezeigt.
Dies kann Verwirrung darüber stiften, welche Sitzung gerade aktiv ist und welche Sitzungen sich überschneiden (bezogen auf die Serverzeit).
