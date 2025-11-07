CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Skripte

Trading Session Mapping - Skript für den MetaTrader 5

Conor Mcnamara | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Ansichten:
13
Rating:
(2)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen, Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Dieses Tool ist ein visuelles Hilfsmittel, das neben jeder Stunde der 24-Stunden-Uhr die richtige Handelssitzung anzeigt. Es verbindet den Sitzungsnamen mit der Stunde, die sich auf die Serverzeit Ihres Brokers bezieht, mit der Ortszeit Ihres Computers daneben.

Je nachdem, wie spät es ist, wird die aktuell aktive Sitzung (oder die Überschneidung von Sitzungen) in gelber Schrift angezeigt.

Dies kann Verwirrung darüber stiften, welche Sitzung gerade aktiv ist und welche Sitzungen sich überschneiden (bezogen auf die Serverzeit).



Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/64546

Get Nth Closed Trade from the end in MT5 Get Nth Closed Trade from the end in MT5

Dieser EA scannt alle geschlossenen Trades und druckt dann den n-ten Trade vom Ende aus

Count consecutive no. of bull or bear bars Count consecutive no. of bull or bear bars

Beispielcode zum Zählen der aufeinanderfolgenden Bullen- und Bärenbalken.

Get Nth Active Trade from the end in MT5 Get Nth Active Trade from the end in MT5

Dieser EA scannt alle offenen Trades und druckt dann den n-ten Trade vom Ende aus

Accelerator Oszillator (AC) Accelerator Oszillator (AC)

Der Acceleration/Deceleration Indikator (AC) misst die Beschleunigung und Verlangsamung des aktuellen Marktimpulses, der Kraft der Kursbewegung.