Trading Session Mapping - script pour MetaTrader 5
Cet outil est une aide visuelle qui associe la session de négociation correcte à chaque heure de l'horloge de 24 heures. Il associe le nom de la session à l'heure correspondant à l'heure du serveur de votre courtier, avec l'heure locale de votre ordinateur à côté.
En fonction de l'heure, la session active actuelle (ou le chevauchement des sessions) est indiquée en jaune.
Cela permet d'éviter toute confusion quant à la session actuellement active et aux sessions qui se chevauchent (en fonction de l'heure du serveur).
Traduit de l’anglais par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/en/code/64546
