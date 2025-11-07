Cet outil est une aide visuelle qui associe la session de négociation correcte à chaque heure de l'horloge de 24 heures. Il associe le nom de la session à l'heure correspondant à l'heure du serveur de votre courtier, avec l'heure locale de votre ordinateur à côté.

En fonction de l'heure, la session active actuelle (ou le chevauchement des sessions) est indiquée en jaune.

Cela permet d'éviter toute confusion quant à la session actuellement active et aux sessions qui se chevauchent (en fonction de l'heure du serveur).







