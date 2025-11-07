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Trading Session Mapping - скрипт для MetaTrader 5
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Этот инструмент представляет собой наглядное пособие, которое указывает правильную торговую сессию рядом с каждым часом на 24-часовых часах. Он связывает название сессии с часом, относящимся к серверному времени вашего брокера, а рядом с ним - местное время вашего компьютера.
В зависимости от времени, текущая активная сессия (или ее перекрытие) написана желтым текстом.
Это может облегчить путаницу в том, какая сессия активна в данный момент и какие сессии перекрываются (по времени сервера).
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/64546
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