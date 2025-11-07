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Trading Session Mapping - скрипт для MetaTrader 5

Conor Mcnamara
Conor Mcnamara

Conor Mcnamara

5 (4)
I started learning C programming in 2010. From there I picked up many languages.
I'm working on several indicator projects and EA concepts.
7 продуктов 47 кодов 47 тем 1507 комментариев
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Рейтинг:
(5)
Опубликован:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Этот инструмент представляет собой наглядное пособие, которое указывает правильную торговую сессию рядом с каждым часом на 24-часовых часах. Он связывает название сессии с часом, относящимся к серверному времени вашего брокера, а рядом с ним - местное время вашего компьютера.

В зависимости от времени, текущая активная сессия (или ее перекрытие) написана желтым текстом.

Это может облегчить путаницу в том, какая сессия активна в данный момент и какие сессии перекрываются (по времени сервера).



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/64546

Get Nth Closed Trade from the end in MT5 Get Nth Closed Trade from the end in MT5

Этот советник просканирует все закрытые сделки и выведет n-ую сделку с конца

Count consecutive no. of bull or bear bars Count consecutive no. of bull or bear bars

Пример кода для подсчета последовательного количества бычьих и медвежьих баров.

Get Nth Active Trade from the end in MT5 Get Nth Active Trade from the end in MT5

Этот советник просканирует все открытые сделки, а затем выведет n-ую сделку с конца

Geometric Moving Average Geometric Moving Average

MQL5-версия геометрической скользящей средней.