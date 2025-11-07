CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Expert Advisors

Get Nth Active Trade from the end in MT5 - Experte für den MetaTrader 5

Biswarup Banerjee | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Ansichten:
13
Rating:
(3)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen, Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Dieser spezielle Expert Advisor enthält einen sehr nützlichen Code, der oft von den Entwicklern benötigt wird. Die meiste Zeit, wir brauchen die letzte aktive Handel. Aber in diesem EA können Sie einen Handel mit einem beliebigen Index suchen.

Mit aktivem Handel meine ich Market Orders, nicht Pending Orders.

Wenn Sie 0 angeben, wird der letzte aktive Handel abgefragt.

Wenn Sie die Zahl 1 eingeben, wird der Handel davor gesucht und so weiter.

Wir können die Trades nach Symbol und magischer Zahl filtern.


Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/49611

Trading Session Mapping Trading Session Mapping

Ein Tool zum Abgleich der Namen der Handelssitzungen mit der Zeit des Brokerservers und der Ortszeit

Get Nth Closed Trade from the end in MT5 Get Nth Closed Trade from the end in MT5

Dieser EA scannt alle geschlossenen Trades und druckt dann den n-ten Trade vom Ende aus

Accumulation/Distribution Accumulation/Distribution

Der Accumulation/Distribution Indikator wird aus Änderung von Preis und Volumen bestimmt.

Accelerator Oszillator (AC) Accelerator Oszillator (AC)

Der Acceleration/Deceleration Indikator (AC) misst die Beschleunigung und Verlangsamung des aktuellen Marktimpulses, der Kraft der Kursbewegung.