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Trading Session Mapping - MetaTrader 5脚本
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- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
该工具是一种可视化辅助工具，可将正确的交易时段映射到 24 小时时钟上的每个小时旁。它将交易时段名称与您的经纪商服务器时间相关的小时联系起来，旁边还有您的计算机当地时间。
根据时间的不同，当前活动时段（或时段重叠）会以黄色文字显示。
这可以缓解当前哪个会话处于活动状态以及哪个会话重叠（与服务器时间有关）的任何困惑。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/64546
Get Nth Closed Trade from the end in MT5
该 EA 将扫描所有已关闭的交易，然后打印从末尾开始的第 n 笔交易Count consecutive no. of bull or bear bars
计算牛市或熊市连续条数的示例代码。
Get Nth Active Trade from the end in MT5
该 EA 将扫描所有未结交易，然后打印从末尾开始的第 n 笔交易Geometric Moving Average
几何移动平均法的 MQL5 版本。