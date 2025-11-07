该工具是一种可视化辅助工具，可将正确的交易时段映射到 24 小时时钟上的每个小时旁。它将交易时段名称与您的经纪商服务器时间相关的小时联系起来，旁边还有您的计算机当地时间。

根据时间的不同，当前活动时段（或时段重叠）会以黄色文字显示。

这可以缓解当前哪个会话处于活动状态以及哪个会话重叠（与服务器时间有关）的任何困惑。







