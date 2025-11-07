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Trading Session Mapping - MetaTrader 5脚本

Conor Mcnamara
Conor Mcnamara

Conor Mcnamara

5 (4)
I started learning C programming in 2010. From there I picked up many languages.
I'm working on several indicator projects and EA concepts.
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该工具是一种可视化辅助工具，可将正确的交易时段映射到 24 小时时钟上的每个小时旁。它将交易时段名称与您的经纪商服务器时间相关的小时联系起来，旁边还有您的计算机当地时间。

根据时间的不同，当前活动时段（或时段重叠）会以黄色文字显示。

这可以缓解当前哪个会话处于活动状态以及哪个会话重叠（与服务器时间有关）的任何困惑。



由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/64546

Get Nth Closed Trade from the end in MT5 Get Nth Closed Trade from the end in MT5

该 EA 将扫描所有已关闭的交易，然后打印从末尾开始的第 n 笔交易

Count consecutive no. of bull or bear bars Count consecutive no. of bull or bear bars

计算牛市或熊市连续条数的示例代码。

Get Nth Active Trade from the end in MT5 Get Nth Active Trade from the end in MT5

该 EA 将扫描所有未结交易，然后打印从末尾开始的第 n 笔交易

Geometric Moving Average Geometric Moving Average

几何移动平均法的 MQL5 版本。