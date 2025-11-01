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Volatility Step Channel - MetaTrader 5脚本

Conor Mcnamara
Conor Mcnamara

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5 (4)
I started learning C programming in 2010. From there I picked up many languages.
I'm working on several indicator projects and EA concepts.
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这是我制作的一个实验性指标，类似于唐氏通道，但它具有波动感知功能。这些线反映了极端高点和低点，并与发现极端高点/低点的指数的 ATR 值相抵。这就产生了不会被蜡烛图触及的通道线，而这正是它的优点所在，因为通道线可用作预计不会被触及的严格止损价格位置。理论上，绿线是买入的严格止损位置，红线是卖出的严格止损位置。请不要将其作为独立的交易决策工具，因为它是基于价格背景的定性分析，而价格背景随时可能发生变化。通道线本身不会受到蜡烛图的影响。


波动阶梯通道

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/64332

Candle Move Candle Move

CandleMove - 点数和百分比变动显示 通过直接在图表上显示价格变化，该可视化工具可帮助您快速衡量每根蜡烛的强度。

价格/数量指标 价格/数量指标

最简单的机器学习芯片之一

MT5 自定义指数移动平均线 (EMA) 指标 MT5 自定义指数移动平均线 (EMA) 指标

该指标在 MetaTrader 5 图表上计算并显示指数移动平均线 (EMA)。 可完全自定义周期。 允许选择应用价格（收盘价、开盘价、最高价、最低价、中位数、典型值、加权值）。 使用标准 EMA 公式，从第一条均线初始化。 可用作独立的技术分析工具，也可集成到自动交易系统中，用于趋势跟踪和移动平均线交叉策略。

Delete all objects on chart (main window and sub window) with drag and drop Delete all objects on chart (main window and sub window) with drag and drop

将编译后的可执行文件拖到图表上时，它会删除图表上的所有对象