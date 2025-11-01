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Volatility Step Channel - MetaTrader 5脚本
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这是我制作的一个实验性指标，类似于唐氏通道，但它具有波动感知功能。这些线反映了极端高点和低点，并与发现极端高点/低点的指数的 ATR 值相抵。这就产生了不会被蜡烛图触及的通道线，而这正是它的优点所在，因为通道线可用作预计不会被触及的严格止损价格位置。理论上，绿线是买入的严格止损位置，红线是卖出的严格止损位置。请不要将其作为独立的交易决策工具，因为它是基于价格背景的定性分析，而价格背景随时可能发生变化。通道线本身不会受到蜡烛图的影响。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/64332
Candle Move
CandleMove - 点数和百分比变动显示 通过直接在图表上显示价格变化，该可视化工具可帮助您快速衡量每根蜡烛的强度。价格/数量指标
最简单的机器学习芯片之一
MT5 自定义指数移动平均线 (EMA) 指标
该指标在 MetaTrader 5 图表上计算并显示指数移动平均线 (EMA)。 可完全自定义周期。 允许选择应用价格（收盘价、开盘价、最高价、最低价、中位数、典型值、加权值）。 使用标准 EMA 公式，从第一条均线初始化。 可用作独立的技术分析工具，也可集成到自动交易系统中，用于趋势跟踪和移动平均线交叉策略。Delete all objects on chart (main window and sub window) with drag and drop
将编译后的可执行文件拖到图表上时，它会删除图表上的所有对象