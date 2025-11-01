Kod TabanıBölümler
Alım-satım robotlarını ücretsiz olarak nasıl indirebileceğinizi izleyin
Bizi Telegram üzerinde bulun!
Fan sayfamıza katılın
Komut dosyasını ilginç mi buldunuz?
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
Komut dosyasını beğendiniz mi? MetaTrader 5 terminalinde deneyin
cebe
Göstergeler

Volatility Step Channel - MetaTrader 5 için gösterge

Conor Mcnamara | Turkish English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano
Görüntülemeler:
35
Derecelendirme:
(3)
Yayınlandı:
Zip indir MetaEditor'dan kod nasıl indirilir?
MQL5 Freelance Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git

Bu, donchian kanalına benzer yaptığım deneysel bir göstergedir, ancak volatiliteye duyarlıdır. Çizgiler, aşırı yüksek/düşük değerin bulunduğu endeksteki ATR değeri ile dengelenen aşırı yüksek ve düşük değerleri yansıtır. Bu, mumlar tarafından dokunulmayan kanal çizgileri üretir ve kanal çizgisi, vurulması beklenmeyen sıkı bir stop loss fiyat konumu olarak kullanılabileceğinden, bu aslında bunun iyi bir parçasıdır. Teorik olarak, yeşil çizgi bir satın alma için sıkı bir zararı durdurma konumudur ve kırmızı çizgi bir satış için sıkı bir zararı durdurma konumudur. Lütfen bunu alım satım kararları için bağımsız bir araç olarak kullanmayın, çünkü her zaman değişme olasılığı olan kalitatif fiyat bağlamına dayanmaktadır. Kanal çizgilerinin kendisi mumlar tarafından dokunulmadan kalacaktır.


Volatilite Adım Kanalı

MetaQuotes Ltd tarafından İngilizceden çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/en/code/64332

Candle Move Candle Move

CandleMove - Pips ve Yüzde Hareketi Ekranı Fiyat değişimini doğrudan grafik üzerinde görüntüleyerek her mumun gücünü hızlı bir şekilde ölçmenize yardımcı olan görsel bir araç.

ZigZag_INT ZigZag_INT

ZigZag göstergesinin hesaplama hızı açısından optimize edilmiş versiyonu.

CVD (Cumulative Volume Delta) CVD (Cumulative Volume Delta)

Lightweight CVD (Cumulative Volume Delta) for MT5 — M1-based, shows buy/sell pressure as candles with optional resets.

MA_AC_Stochastic_Signal MA_AC_Stochastic_Signal

Trend yönünü (Hareketli Ortalama) ve alım satım sinyallerini (Stokastik + Hızlandırıcı) gösteren gösterge.