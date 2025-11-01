Fan sayfamıza katılın
Volatility Step Channel - MetaTrader 5 için gösterge
Bu, donchian kanalına benzer yaptığım deneysel bir göstergedir, ancak volatiliteye duyarlıdır. Çizgiler, aşırı yüksek/düşük değerin bulunduğu endeksteki ATR değeri ile dengelenen aşırı yüksek ve düşük değerleri yansıtır. Bu, mumlar tarafından dokunulmayan kanal çizgileri üretir ve kanal çizgisi, vurulması beklenmeyen sıkı bir stop loss fiyat konumu olarak kullanılabileceğinden, bu aslında bunun iyi bir parçasıdır. Teorik olarak, yeşil çizgi bir satın alma için sıkı bir zararı durdurma konumudur ve kırmızı çizgi bir satış için sıkı bir zararı durdurma konumudur. Lütfen bunu alım satım kararları için bağımsız bir araç olarak kullanmayın, çünkü her zaman değişme olasılığı olan kalitatif fiyat bağlamına dayanmaktadır. Kanal çizgilerinin kendisi mumlar tarafından dokunulmadan kalacaktır.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/en/code/64332
