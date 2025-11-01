Rejoignez notre page de fans
Poster un lien vers celui-ci -
laisser les autres l'évaluer
Volatility Step Channel - indicateur pour MetaTrader 5
- Vues:
- 95
- Note:
-
- Publié:
- Besoin d'un robot ou d'un indicateur basé sur ce code ? Commandez-le sur Freelance Aller sur Freelance
Il s'agit d'un indicateur expérimental que j'ai créé et qui est similaire au canal donchien, mais qui tient compte de la volatilité. Les lignes reflètent les plus hauts et les plus bas extrêmes compensés par la valeur ATR de l'indice où se trouve le plus haut/bas extrême. Cela produit des lignes de canal qui ne sont pas touchées par les bougies, et c'est essentiellement l'aspect positif de cette méthode, car la ligne de canal peut être utilisée comme un emplacement de prix de stop loss serré qui ne devrait pas être touché. En théorie, la ligne verte est un emplacement de stop loss serré pour un achat, et la ligne rouge est un emplacement de stop loss serré pour une vente. N'utilisez pas cet outil seul pour prendre des décisions de trading, car il est basé sur un contexte de prix qualitatif qui est toujours susceptible de changer. Les lignes de canal elles-mêmes ne seront pas modifiées par les bougies.
Traduit de l’anglais par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/en/code/64332
CandleMove - Pips & Percentage Movement Display Un outil visuel qui vous aide à évaluer rapidement la force de chaque bougie en affichant son changement de prix directement sur le graphique.ZigZag_INT
Version optimisée de l'indicateur ZigZag en termes de vitesse de calcul.
Lightweight CVD (Cumulative Volume Delta) for MT5 — M1-based, shows buy/sell pressure as candles with optional resets.UltraRSI
Cet indicateur est basé sur les lectures de l'indicateur technique RSI et l'analyse de ses multiples lignes de signal.