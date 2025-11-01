CodeBaseSections
Indicateurs

Volatility Step Channel - indicateur pour MetaTrader 5

Conor Mcnamara
Vues:
95
Note:
(3)
Publié:
Il s'agit d'un indicateur expérimental que j'ai créé et qui est similaire au canal donchien, mais qui tient compte de la volatilité. Les lignes reflètent les plus hauts et les plus bas extrêmes compensés par la valeur ATR de l'indice où se trouve le plus haut/bas extrême. Cela produit des lignes de canal qui ne sont pas touchées par les bougies, et c'est essentiellement l'aspect positif de cette méthode, car la ligne de canal peut être utilisée comme un emplacement de prix de stop loss serré qui ne devrait pas être touché. En théorie, la ligne verte est un emplacement de stop loss serré pour un achat, et la ligne rouge est un emplacement de stop loss serré pour une vente. N'utilisez pas cet outil seul pour prendre des décisions de trading, car il est basé sur un contexte de prix qualitatif qui est toujours susceptible de changer. Les lignes de canal elles-mêmes ne seront pas modifiées par les bougies.


