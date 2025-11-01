CandleMove - отображение движения в пунктах и процентах Визуальный инструмент, который поможет вам быстро оценить силу каждой свечи, отображая изменение ее цены прямо на графике.

Простой, но эффективный индикатор RSI, который отслеживает условия перекупленности и перепроданности на любом инструменте и таймфрейме. Отправляет мгновенные оповещения в виде всплывающих и мобильных уведомлений, когда RSI пересекает установленные вами пороги.