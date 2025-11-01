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Индикаторы

Volatility Step Channel - индикатор для MetaTrader 5

Conor Mcnamara
Conor Mcnamara

Conor Mcnamara

5 (4)
I started learning C programming in 2010. From there I picked up many languages.
I'm working on several indicator projects and EA concepts.
7 продуктов 47 кодов 47 тем 1507 комментариев
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(4)
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Это экспериментальный индикатор, который я сделал, похожий на канал Дончиана, но с учетом волатильности. Линии отражают экстремальные максимумы и минимумы, смещенные на значение ATR на индексе, где находится экстремальный максимум/минимум. В результате образуются линии канала, которых не касаются свечи, и это, по сути, самое лучшее, поскольку линию канала можно использовать в качестве жесткого стоп-лосса по цене, которая, как ожидается, не будет пробита. Теоретически, зеленая линия - это жесткий стоп-лосс для покупки, а красная линия - жесткий стоп-лосс для продажи. Пожалуйста, не используйте это как отдельный инструмент для принятия торговых решений, поскольку он основан на качественном ценовом контексте, который всегда может измениться. Сами линии канала остаются нетронутыми свечами.


Ступенчатый канал волатильности

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/64332

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