Dies ist ein Tool zur Berechnung des Positionsrisikos anhand einer Losgröße und eines Stop-Loss-Niveaus.

Klicken Sie auf das Diagramm, um einen virtuellen Stop-Loss zu setzen, und es wird das Risiko in Prozent sowie das monetäre Risiko für diesen Stop-Loss und die eingegebene Lot-Größe berechnet.

Wählen Sie im Eingabebereich entweder Kaufen oder Verkaufen aus und geben Sie an, ob Sie das Risiko auf der Grundlage des Briefkurses (für Kaufpositionen) oder des Geldkurses (für Verkaufspositionen) berechnen möchten oder nicht.

Es liegt auf der Hand, dass ein langer Stop-Loss-Abstand auf höheren Zeitskalen ein höheres Risiko darstellt, da der Preis auf höheren Zeitskalen um eine größere Anzahl von Punkten skaliert wird.

Dies sollte bei allen Arten von Wertpapieren funktionieren.








