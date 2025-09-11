und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Position Risk Calculation Tool - Indikator für den MetaTrader 5
Dies ist ein Tool zur Berechnung des Positionsrisikos anhand einer Losgröße und eines Stop-Loss-Niveaus.
Klicken Sie auf das Diagramm, um einen virtuellen Stop-Loss zu setzen, und es wird das Risiko in Prozent sowie das monetäre Risiko für diesen Stop-Loss und die eingegebene Lot-Größe berechnet.
Wählen Sie im Eingabebereich entweder Kaufen oder Verkaufen aus und geben Sie an, ob Sie das Risiko auf der Grundlage des Briefkurses (für Kaufpositionen) oder des Geldkurses (für Verkaufspositionen) berechnen möchten oder nicht.
Es liegt auf der Hand, dass ein langer Stop-Loss-Abstand auf höheren Zeitskalen ein höheres Risiko darstellt, da der Preis auf höheren Zeitskalen um eine größere Anzahl von Punkten skaliert wird.
Dies sollte bei allen Arten von Wertpapieren funktionieren.
Dieser Code zeigt, wie Sie ein Dashboard erstellen können, um alle relevanten Informationen in einem Diagramm anzuzeigenTrade Volume Calculation Tool
Dieses Tool berechnet die akzeptable Losgröße auf der Grundlage einer Stop-Loss-Distanz und eines Risikoprozentsatzes
Die Klasse CDebugLogger ist ein flexibles und umfassendes Protokollierungsprogramm, das für die Verwendung in MQL4/5-Umgebungen konzipiert wurde. Sie ermöglicht es Entwicklern, Meldungen auf verschiedenen Ebenen der Wichtigkeit (INFO, WARNING, ERROR, DEBUG) zu protokollieren, mit der Option, Zeitstempel, Funktionssignaturen, Dateinamen und Zeilennummern in die Protokolleinträge aufzunehmen. Die Klasse unterstützt die Protokollierung sowohl auf der Konsole als auch in Dateien und bietet die Möglichkeit, Protokolle in einem gemeinsamen Ordner und im CSV-Format zu speichern. Darüber hinaus bietet sie die Möglichkeit, Protokolle auf der Grundlage bestimmter Schlüsselwörter zu unterdrücken, um sicherzustellen, dass sensible Informationen nicht protokolliert werden. Diese Klasse ist ideal für Entwickler, die robuste Logging-Mechanismen in ihren MQL4/5-Anwendungen implementieren möchten, mit anpassbaren Funktionen, die eine breite Palette von Debugging- und Überwachungsanforderungen erfüllen.PTB
Beschreibung des Indikators: PTB.mq5 Überblick: Der PTB.mq5-Indikator für MetaTrader 5 berechnet kurzfristige und langfristige Höchst- und Tiefstkurse sowie Fibonacci-Retracement-Levels, die auf diesen Extremen basieren. Funktionen: Kurzfristige Höchst- und Tiefstkurse: Identifiziert unmittelbare Unterstützung und Widerstand über eine benutzerdefinierte kurze Länge. Langfristige Höchst- und Tiefstkurse: Analysiert breitere Markttrends über einen längeren Zeitraum. Fibonacci-Levels: Zeichnet wichtige Retracement-Levels (23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 78,6%) für potenzielle Umkehrpunkte auf. Eingabeparameter: shortLength: Anzahl der Kerzen für die kurzfristige Berechnung. longLength: Anzahl der Kerzen für die langfristige Berechnung. Visuelle Darstellung: Unterschiedliche Farben und Breiten für jede Linie zur Unterscheidung zwischen Hoch/Tief und Fibonacci-Levels. Verwendung: Hilft Händlern, Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren und Markttrends auf der Grundlage historischer Kursniveaus zu überwachen.