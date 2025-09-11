Unisciti alla nostra fan page
Position Risk Calculation Tool - indicatore per MetaTrader 5
- Visualizzazioni:
- 69
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:
Si tratta di uno strumento per calcolare il rischio della posizione a partire da una dimensione del lotto e da un livello di stop loss.
Cliccando sul grafico per impostare uno stop loss virtuale, verrà calcolato il rischio in percentuale e la cifra del rischio monetario per quello stop loss e per la dimensione del lotto immessa.
Nella sezione di inserimento, scegliete se acquistare o vendere, se intendete calcolare il rischio a partire dalla domanda (per le posizioni di acquisto) o dall'offerta (per le posizioni di vendita).
Ovviamente, una lunga distanza di stop loss su timeframe più alti comporta un rischio maggiore, poiché il prezzo viene scalato di un numero maggiore di punti su timeframe più alti.
Dovrebbe funzionare su tutti i tipi di titoli.
Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/52304
