이 도구는 랏 크기와 손절매 수준에서 포지션 리스크를 계산하는 도구입니다.

차트를 클릭하여 가상 손절가를 설정하면 해당 손절가에 대한 금전적 위험 수치와 입력한 랏 크기를 백분율로 계산하여 위험을 계산합니다.

입력란에서 매수 또는 매도 중 하나를 선택하여 매도 호가(매수 포지션의 경우)에서 리스크를 계산할지, 매도 호가(매도 포지션의 경우)에서 리스크를 계산할지 선택합니다.

당연히 더 긴 차트주기에서 스톱로스 거리가 길면 가격이 더 큰 폭으로 조정되기 때문에 리스크가 커집니다.

모든 유형의 증권에서 작동해야 합니다.








