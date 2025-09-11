这是一款根据手数和止损水平计算仓位风险的工具。

点击图表设置虚拟止损，它将以百分比计算风险，并计算该止损的货币风险数字和输入的手数。

在输入部分选择买入或卖出，是否打算从卖出价（买入头寸）或买入价（卖出头寸）计算风险。

很明显，在较高的时间框架内，较长的止损距离会带来更大的风险，因为在较高的时间框架内，价格会按更大的点数缩放。

它适用于所有类型的证券。







