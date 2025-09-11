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Position Risk Calculation Tool - MetaTrader 5脚本
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这是一款根据手数和止损水平计算仓位风险的工具。
点击图表设置虚拟止损，它将以百分比计算风险，并计算该止损的货币风险数字和输入的手数。
在输入部分选择买入或卖出，是否打算从卖出价（买入头寸）或买入价（卖出头寸）计算风险。
很明显，在较高的时间框架内，较长的止损距离会带来更大的风险，因为在较高的时间框架内，价格会按更大的点数缩放。
它适用于所有类型的证券。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/52304
这段代码展示了如何创建一个仪表盘，在图表上显示所有相关信息Trade Volume Calculation Tool
该工具将根据止损距离和风险百分比计算可接受的手数
CDebugLogger 类是一种灵活而全面的日志工具，专为在 MQL4/5 环境中使用而设计。它允许开发人员记录不同重要程度的消息（INFO、WARNING、ERROR、DEBUG），并可在日志条目中加入时间戳、函数签名、文件名和行号等选项。该类支持将日志记录到控制台和文件中，并能将日志保存到常用文件夹和 CSV 格式。此外，它还提供基于特定关键字的日志静默功能，确保敏感信息不会被记录。该类是希望在其 MQL4/5 应用程序中实施强大日志机制的开发人员的理想选择，其可定制的功能可满足广泛的调试和监控需求。PTB
指标说明：PTB.mq5 概述：MetaTrader 5 的 PTB.mq5 指标可计算短期和长期的最高价和最低价，以及基于这些极值的斐波纳契回撤水平。 特点： 短期最高价和最低价：在用户定义的较短时间内识别即时支撑位和阻力位。 长期最高价和最低价：分析较长时期内更广泛的市场趋势。 斐波纳契水平：绘制关键回撤水平（23.6%、38.2%、50%、61.8%、78.6%），作为潜在的反转点：绘制关键回撤位（23.6%、38.2%、50%、61.8%、78.6%），以确定潜在的反转点。 输入参数： shortLength：用于短期计算的蜡烛图数量：用于长期计算的蜡烛数量。 可视化表示：每条线都有不同的颜色和宽度，以区分高/低点和斐波那契水平。 使用方法：帮助交易者根据历史价格水平确定进入/退出点并监控市场趋势。