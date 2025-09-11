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Position Risk Calculation Tool - MetaTrader 5脚本

Conor Mcnamara
Conor Mcnamara

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5 (4)
I started learning C programming in 2010. From there I picked up many languages.
I'm working on several indicator projects and EA concepts.
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这是一款根据手数和止损水平计算仓位风险的工具。

点击图表设置虚拟止损，它将以百分比计算风险，并计算该止损的货币风险数字和输入的手数。

在输入部分选择买入或卖出，是否打算从卖出价（买入头寸）或买入价（卖出头寸）计算风险。

很明显，在较高的时间框架内，较长的止损距离会带来更大的风险，因为在较高的时间框架内，价格会按更大的点数缩放。

它适用于所有类型的证券。



由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/52304

Dashboard Panel for displaying information on the chart Dashboard Panel for displaying information on the chart

这段代码展示了如何创建一个仪表盘，在图表上显示所有相关信息

Trade Volume Calculation Tool Trade Volume Calculation Tool

该工具将根据止损距离和风险百分比计算可接受的手数

Logging V2 for both MQL4 and MQL5 Logging V2 for both MQL4 and MQL5

CDebugLogger 类是一种灵活而全面的日志工具，专为在 MQL4/5 环境中使用而设计。它允许开发人员记录不同重要程度的消息（INFO、WARNING、ERROR、DEBUG），并可在日志条目中加入时间戳、函数签名、文件名和行号等选项。该类支持将日志记录到控制台和文件中，并能将日志保存到常用文件夹和 CSV 格式。此外，它还提供基于特定关键字的日志静默功能，确保敏感信息不会被记录。该类是希望在其 MQL4/5 应用程序中实施强大日志机制的开发人员的理想选择，其可定制的功能可满足广泛的调试和监控需求。

PTB PTB

指标说明：PTB.mq5 概述：MetaTrader 5 的 PTB.mq5 指标可计算短期和长期的最高价和最低价，以及基于这些极值的斐波纳契回撤水平。 特点： 短期最高价和最低价：在用户定义的较短时间内识别即时支撑位和阻力位。 长期最高价和最低价：分析较长时期内更广泛的市场趋势。 斐波纳契水平：绘制关键回撤水平（23.6%、38.2%、50%、61.8%、78.6%），作为潜在的反转点：绘制关键回撤位（23.6%、38.2%、50%、61.8%、78.6%），以确定潜在的反转点。 输入参数： shortLength：用于短期计算的蜡烛图数量：用于长期计算的蜡烛数量。 可视化表示：每条线都有不同的颜色和宽度，以区分高/低点和斐波那契水平。 使用方法：帮助交易者根据历史价格水平确定进入/退出点并监控市场趋势。