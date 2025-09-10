und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Trade Volume Calculation Tool - Indikator für den MetaTrader 5
Dies sollte bei allen Arten von Wertpapieren funktionieren.
Die Losgröße ist eine direkte Berechnung des eingegebenen Risikoprozentsatzes und des Stop-Loss-Abstands. Die Zahl berücksichtigt nicht die maximal handelbaren Lots auf Ihrem Konto (basierend auf Ihrer Kontogröße und Hebelwirkung). Sie sollten mein Skript zum maximalen Handelsvolumen verwenden, wenn Sie die Obergrenze für die Losgröße wissen wollen, die Sie handeln dürfen.
