Indikatoren

Trade Volume Calculation Tool - Indikator für den MetaTrader 5

Conor Mcnamara | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Ansichten:
139
Rating:
(7)
Veröffentlicht:
Dies ist ein Tool zur Berechnung der Losgröße anhand eines Risikoprozentsatzes und eines Stop-Loss-Niveaus.

Klicken Sie auf das Diagramm, um einen virtuellen Stop-Loss zu setzen, und es wird die Losgröße für den angewendeten Risikoprozentsatz berechnet.

Wählen Sie im Eingabebereich entweder Kaufen oder Verkaufen und geben Sie an, ob Sie das Risiko anhand des Briefkurses (für Kaufpositionen) oder anhand des Geldkurses (für Verkaufspositionen) berechnen möchten.

Es liegt auf der Hand, dass ein langer Stop-Loss-Abstand auf höheren Zeitrahmen ein höheres Risiko darstellt, da der Preis auf höheren Zeitrahmen um eine größere Anzahl von Punkten skaliert wird.

Dies sollte bei allen Arten von Wertpapieren funktionieren.

Die Losgröße ist eine direkte Berechnung des eingegebenen Risikoprozentsatzes und des Stop-Loss-Abstands. Die Zahl berücksichtigt nicht die maximal handelbaren Lots auf Ihrem Konto (basierend auf Ihrer Kontogröße und Hebelwirkung). Sie sollten mein Skript zum maximalen Handelsvolumen verwenden, wenn Sie die Obergrenze für die Losgröße wissen wollen, die Sie handeln dürfen.

Werkzeug zur Volumenberechnung


Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/52429

