MetaTrader 5
Dashboard Panel for displaying information on the chart
- 133
-
Haben Sie sich schon einmal gefragt, wie die Dashboards und Trading Panels in Expert Advisors und Indikatoren erstellt werden?
Jetzt können Sie lernen, Ihr eigenes zu erstellen!
Der beigefügte Code enthält alles, was Sie brauchen, um ein voll funktionsfähiges und informatives Dashboard zu erstellen. Mit diesem Code haben Sie die Grundlage, um eigene Dashboards zu erstellen, die wichtige Handelsdaten anzeigen und Ihr MetaTrader 5-Erlebnis verbessern.
Wenn Sie erfahren möchten, wie ich dieses Panel im Detail erstellt habe, sehen Sie sich dieses verlinkte youtube-Video an: https: //www.youtube.com/watch?v=MFnR0Tknw-s
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/52318
