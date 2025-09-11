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Position Risk Calculation Tool - индикатор для MetaTrader 5
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Это инструмент для расчета риска позиции на основе размера лота и уровня стоп-лосса.
Нажмите на график, чтобы установить виртуальный стоп-лосс, и он рассчитает риск в процентах, а также денежную сумму риска для этого стоп-лосса и введенного размера лота.
В разделе ввода выберите buy или sell, хотите ли вы рассчитать риск от ask (для позиций на покупку) или от bid (для позиций на продажу).
Очевидно, что при большом расстоянии стоп-лосса на старших таймфреймах риск будет больше, так как на старших таймфреймах цена масштабируется на большее количество пунктов.
Это должно работать на всех типах ценных бумаг.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/52304
Этот код показывает, как можно создать приборную панель для отображения всей необходимой информации на графикеTrade Volume Calculation Tool
Этот инструмент рассчитает приемлемый размер лота на основе расстояния до стоп-лосса и процента риска.
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