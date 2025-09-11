Это инструмент для расчета риска позиции на основе размера лота и уровня стоп-лосса.

Нажмите на график, чтобы установить виртуальный стоп-лосс, и он рассчитает риск в процентах, а также денежную сумму риска для этого стоп-лосса и введенного размера лота.

В разделе ввода выберите buy или sell, хотите ли вы рассчитать риск от ask (для позиций на покупку) или от bid (для позиций на продажу).

Очевидно, что при большом расстоянии стоп-лосса на старших таймфреймах риск будет больше, так как на старших таймфреймах цена масштабируется на большее количество пунктов.

Это должно работать на всех типах ценных бумаг.







