CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Position Risk Calculation Tool - индикатор для MetaTrader 5

Conor Mcnamara
Conor Mcnamara

Conor Mcnamara

5 (4)
I started learning C programming in 2010. From there I picked up many languages.
I'm working on several indicator projects and EA concepts.
7 продуктов 47 кодов 47 тем 1507 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
695
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Это инструмент для расчета риска позиции на основе размера лота и уровня стоп-лосса.

Нажмите на график, чтобы установить виртуальный стоп-лосс, и он рассчитает риск в процентах, а также денежную сумму риска для этого стоп-лосса и введенного размера лота.

В разделе ввода выберите buy или sell, хотите ли вы рассчитать риск от ask (для позиций на покупку) или от bid (для позиций на продажу).

Очевидно, что при большом расстоянии стоп-лосса на старших таймфреймах риск будет больше, так как на старших таймфреймах цена масштабируется на большее количество пунктов.

Это должно работать на всех типах ценных бумаг.



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/52304

Dashboard Panel for displaying information on the chart Dashboard Panel for displaying information on the chart

Этот код показывает, как можно создать приборную панель для отображения всей необходимой информации на графике

Trade Volume Calculation Tool Trade Volume Calculation Tool

Этот инструмент рассчитает приемлемый размер лота на основе расстояния до стоп-лосса и процента риска.

Logging V2 for both MQL4 and MQL5 Logging V2 for both MQL4 and MQL5

Класс CDebugLogger - это гибкая и всеобъемлющая утилита для ведения журнала, предназначенная для использования в средах MQL4/5. Он позволяет разработчикам регистрировать сообщения различных уровней важности (INFO, WARNING, ERROR, DEBUG) с возможностью включения в записи журнала временных меток, сигнатур функций, имен файлов и номеров строк. Класс поддерживает запись логов как в консоль, так и в файлы, с возможностью сохранения логов в общей папке и в формате CSV. Кроме того, он предлагает функциональность для глушения журналов на основе определенных ключевых слов, что гарантирует, что конфиденциальная информация не будет записана в журнал. Этот класс идеально подходит для разработчиков, желающих внедрить надежные механизмы протоколирования в свои MQL4/5-приложения, с настраиваемыми функциями, удовлетворяющими широкий спектр потребностей в отладке и мониторинге.

Delete Trading History Delete Trading History

Скрипт удаляет с текущего графика все значки автоторговли