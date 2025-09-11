CDebugLogger Klasse V2: Ein umfassendes Logging-Dienstprogramm für MQL4/5

Die Klasse CDebugLogger ist ein leistungsstarkes und flexibles Logging-Dienstprogramm, das speziell für MQL4/5-Umgebungen entwickelt wurde. Es ist ein unverzichtbares Werkzeug für Entwickler, die das Verhalten ihrer Anwendungen präzise überwachen, debuggen und verfolgen müssen.

In dieser neuen Version der Klasse CDebugLogger habe ich mehrere Verbesserungen eingeführt, um ihre Funktionalität und Vielseitigkeit zu erhöhen. Zu diesen Verbesserungen gehören ein Entprellungsmechanismus, der eine übermäßige Protokollierung in ereignisgesteuerten Systemen wie OnTick, OnTimer und OnChartEvent verhindert, sowie neue Filter- und Stummschaltungsoptionen, die Entwicklern helfen, sich auf die wichtigsten Protokolleinträge zu konzentrieren.

Ich habe beschlossen, diese aktualisierte Version als separate Codebasis zu veröffentlichen, um den Benutzern die Freiheit zu geben, die Implementierung zu wählen, die ihren Bedürfnissen am besten entspricht. Unabhängig davon, ob Sie die ursprüngliche Version oder diese erweiterte Version bevorzugen, haben Sie nun die Möglichkeit, das Protokollierungstool zu wählen, das Ihren Arbeitsabläufen und Projektanforderungen entspricht.

Im Folgenden werden die wichtigsten Funktionen und Möglichkeiten dieser erweiterten Klasse erläutert.

Wichtigste Merkmale

Mehrere Log-Levels: Die Klasse CDebugLogger unterstützt die Protokollierung auf verschiedenen Ebenen der Wichtigkeit, einschließlich INFO , WARNING , ERROR und DEBUG . Dies ermöglicht es den Entwicklern, Nachrichten von besonderer Bedeutung zu filtern und sich auf diese zu konzentrieren.

Die Klasse CDebugLogger unterstützt die Protokollierung auf verschiedenen Ebenen der Wichtigkeit, einschließlich , , und . Dies ermöglicht es den Entwicklern, Nachrichten von besonderer Bedeutung zu filtern und sich auf diese zu konzentrieren. Einschluss von Zeitstempeln: Entwickler können wählen, ob sie Zeitstempel in ihre Protokollnachrichten einfügen möchten, mit anpassbaren Formaten. Diese Funktion ist entscheidend für die Verfolgung des genauen Zeitpunkts von Ereignissen und die Fehlersuche bei zeitkritischen Problemen.

Entwickler können wählen, ob sie Zeitstempel in ihre Protokollnachrichten einfügen möchten, mit anpassbaren Formaten. Diese Funktion ist entscheidend für die Verfolgung des genauen Zeitpunkts von Ereignissen und die Fehlersuche bei zeitkritischen Problemen. Dateiprotokollierung: Die Klasse bietet robuste Unterstützung für die Protokollierung in Dateien. Entwickler können die Dateiprotokollierung aktivieren oder deaktivieren, den Pfad der Protokolldatei angeben und wählen, ob die Protokolle in einem gemeinsamen Ordner gespeichert werden sollen. Außerdem können die Protokolle im CSV-Format gespeichert werden, so dass sie leicht analysiert werden können.

Die Klasse bietet robuste Unterstützung für die Protokollierung in Dateien. Entwickler können die Dateiprotokollierung aktivieren oder deaktivieren, den Pfad der Protokolldatei angeben und wählen, ob die Protokolle in einem gemeinsamen Ordner gespeichert werden sollen. Außerdem können die Protokolle im CSV-Format gespeichert werden, so dass sie leicht analysiert werden können. Kontextbezogene Informationen: Um die Klarheit der Protokollmeldungen zu verbessern, erlaubt die Klasse CDebugLogger die Einbeziehung von Funktionssignaturen, Dateinamen und Zeilennummern. Diese Kontextinformationen helfen dabei, den genauen Ort von Problemen im Code zu lokalisieren.

Um die Klarheit der Protokollmeldungen zu verbessern, erlaubt die Klasse CDebugLogger die Einbeziehung von Funktionssignaturen, Dateinamen und Zeilennummern. Diese Kontextinformationen helfen dabei, den genauen Ort von Problemen im Code zu lokalisieren. Stumme Schlüsselwörter: Eine einzigartige Funktion dieser Klasse ist die Möglichkeit, Protokolle, die bestimmte Schlüsselwörter enthalten, stumm zu schalten. Dies ist besonders nützlich, um zu verhindern, dass sensible Informationen wie Kennwörter oder vertrauliche Daten protokolliert werden.

Eine einzigartige Funktion dieser Klasse ist die Möglichkeit, Protokolle, die bestimmte Schlüsselwörter enthalten, stumm zu schalten. Dies ist besonders nützlich, um zu verhindern, dass sensible Informationen wie Kennwörter oder vertrauliche Daten protokolliert werden. Schlüsselwörter filtern: Eine weitere einzigartige Funktion dieser Klasse ist die Möglichkeit, Protokolle zu filtern, die bestimmte Schlüsselwörter enthalten. Dies ist besonders nützlich für die Fehlersuche, da nur Protokolle angezeigt werden, die für bestimmte Probleme relevant sind. Entwickler können die Protokollausgabe so eingrenzen, dass nur Meldungen angezeigt werden, die bestimmte Begriffe enthalten, so dass es einfacher ist, Probleme im Zusammenhang mit diesen Begriffen zu identifizieren und zu beheben, ohne von nicht verwandten Protokolleinträgen überwältigt zu werden.



Eine weitere einzigartige Funktion die Möglichkeit, Protokolle zu filtern, die bestimmte Schlüsselwörter enthalten. Dies ist besonders nützlich Fehlersuche, da nur Protokolle angezeigt werden, die für bestimmte Probleme relevant sind. Entwickler können die Protokollausgabe so eingrenzen, dass nur Meldungen angezeigt werden, die bestimmte Begriffe enthalten, so dass es einfacher ist, Probleme im Zusammenhang mit diesen Begriffen zu identifizieren zu beheben, ohne von nicht verwandten Protokolleinträgen überwältigt zu werden. Debounce Logging für Ereignisse: Um Log-Spamming und übermäßiges Logging in ereignisgesteuerten Systemen (wie OnTick, OnTimer und OnChartEvent) zu verhindern, enthält die Klasse CDebugLogger einen Entprellungsmechanismus. Diese Funktion sorgt dafür, dass wiederholte Protokolleinträge desselben Ereignisses vorübergehend unterdrückt werden, so dass nur einmalige oder signifikante Änderungen protokolliert werden können. Dies ist besonders nützlich, um Rauschen in den Protokollen zu reduzieren und Leistungseinbußen in Umgebungen mit hoher Ereignisfrequenz zu verhindern.



Beispielverwendung

Nachfolgend finden Sie ein Beispiel für die Initialisierung und Verwendung der Klasse CDebugLogger:

CDebugLogger logger(INFO, true , "log.txt" , true , TIME_DATE | TIME_MINUTES , false , true , true , true ); logger.Log(INFO, "This is an info message" ); logger.AddSilentKeyword( "password" ); logger.Log(INFO, "User entered password: 1234" ); logger.EnableFileLogging( true , "debug.log" , false ); logger.RemoveSilentKeyword( "password" ); logger.Log(INFO, "User entered password: 1234" ); logger.AddFilterKeyword( "success" ); logger.Log(INFO, "Operation failed" ); logger.Log(INFO, "Operation successful" ); logger.RemoveFilterKeyword( "success" ); logging.Initialize(WARNING, true , "warnings.log" , true , TIME_SECONDS , true , false , true , true ); Log(WARNING, "This is a warning message" );

Skript-Beispiel

Um die Klasse CDebugLogger in einem Skript zu verwenden, fügen Sie einfach die erforderliche Bibliothek am Anfang Ihrer Datei ein, wie unten gezeigt:

#include <Logging.mqh> void OnStart () { int log_options = 0 ; logging.Initialize(INFO, true , "example_log.txt" , true , TIME_DATE | TIME_MINUTES | TIME_SECONDS , false , log_options, true ); Log(INFO, "Script started successfully." ); Log(WARNING, "This is a warning message." ); Log(ERROR, "This is an error message." ); Log(DEBUG, "This is a debug message for debugging purposes." ); logging.AddSilentKeyword( "password" ); Log(INFO, "User entered password: 12348" ); logging.RemoveSilentKeyword( "password" ); Log(INFO, "User entered password: 1234" ); Log(INFO, "This message is logged using the generic Log function." ); Print ( "This message is logged using the Print macro." ); logging.Initialize(INFO, true , "log_with_options.txt" , true , TIME_DATE | TIME_MINUTES , false , FILENAME | LINE, true ); Log(INFO, "This log includes only the file name and line number." ); logging.Initialize(INFO, true , "log_with_funcsig.txt" , true , TIME_DATE | TIME_MINUTES | TIME_SECONDS , false , FUNCSIG, true ); Log(INFO, "This log includes only the function signature." ); logging.Initialize(INFO, true , "log_custom_order.txt" , true , TIME_MINUTES , false , LINE | FILENAME | FUNCSIG, true ); Log(INFO, "This log includes line number, file name, and function signature in a custom order." ); logging.AddFilterKeyword( "important" ); Log(INFO, "This is an important message." ); Log(INFO, "This is a regular message." ); logging.RemoveFilterKeyword( "important" ); Log(INFO, "Script execution completed." ); }

Beispiel für die CSV-Ausgabe:

Timestamp,Level,Message "2024.09.01 18:31:44" , "INFO" , "Script started successfully." "2024.09.01 18:31:44" , "WARNING" , "This is a warning message." "2024.09.01 18:31:44" , "ERROR" , "This is an error message." "2024.09.01 18:31:44" , "DEBUG" , "This is a debug message for debugging purposes." "2024.09.01 18:31:44" , "INFO" , "User entered password: 1234" "2024.09.01 18:31:44" , "INFO" , "This message is logged using the generic Log function." "2024.09.01 18:31:44" , "INFO" , "This message is logged using the Print macro." Timestamp,Level,Message,Filename,Line "2024.09.01 18:31" , "INFO" , "This log includes only the file name and line number." , "Logging.mq5" , "135" Timestamp,Level,Message,Funcsig " 2024.09 . 01 18 : 31 : 44 ","INFO","This log includes only the function signature."," void OnStart ()" Timestamp,Level,Message,Filename,Line,Funcsig " 18 : 31 ","INFO","This log includes line number, file name, and function signature in a custom order.","Logging.mq5"," 141 "," void OnStart ()" " 18 : 31 ","INFO","This is an important message.","Logging.mq5"," 147 "," void OnStart ()" " 18 : 31 ","INFO","Script execution completed.","Logging.mq5"," 154 "," void OnStart ()"

Exper Advisor Beispiel #include <Logging.mqh> int OnInit () { int log_options = LINE | FUNCSIG; logging.Initialize(INFO, false , "example_log.txt" , true , TIME_DATE | TIME_MINUTES | TIME_SECONDS , false , log_options, false ); EventSetMillisecondTimer ( 1 ); return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { EventKillTimer (); } int counter = 0 ; datetime last_time = 0 ; void OnTimer () { logging.BeginEvent(); Log(INFO, "Sample message" ); Log(INFO, "Another message" ); Log(INFO, "Sample message" ); datetime current_time = TimeLocal (); if (current_time - last_time >= 2 ) { counter++; last_time = current_time; Log(INFO, "Counter value: " + IntegerToString (counter)); Log(INFO, "Updated after 2 seconds" ); } else { Log(INFO, "Timer active but counter unchanged" ); } } Beispiel für die Ausgabe eines MT5-Terminals: 2024.09 . 22 13 : 00 : 29.589 test_logging (EURUSD,H1) 2024.09 . 22 13 : 00 : 29 Line: 43 Function: void OnTimer () [INFO] Sample message 2024.09 . 22 13 : 00 : 29.589 test_logging (EURUSD,H1) 2024.09 . 22 13 : 00 : 29 Line: 44 Function: void OnTimer () [INFO] Another message 2024.09 . 22 13 : 00 : 29.589 test_logging (EURUSD,H1) 2024.09 . 22 13 : 00 : 29 Line: 45 Function: void OnTimer () [INFO] Sample message 2024.09 . 22 13 : 00 : 29.589 test_logging (EURUSD,H1) 2024.09 . 22 13 : 00 : 29 Line: 55 Function: void OnTimer () [INFO] Counter value: 1 2024.09 . 22 13 : 00 : 29.589 test_logging (EURUSD,H1) 2024.09 . 22 13 : 00 : 29 Line: 57 Function: void OnTimer () [INFO] Updated after 2 seconds 2024.09 . 22 13 : 00 : 29.605 test_logging (EURUSD,H1) 2024.09 . 22 13 : 00 : 29 Line: 60 Function: void OnTimer () [INFO] Timer active but counter unchanged 2024.09 . 22 13 : 00 : 31.001 test_logging (EURUSD,H1) 2024.09 . 22 13 : 00 : 31 Line: 55 Function: void OnTimer () [INFO] Counter value: 2 2024.09 . 22 13 : 00 : 31.001 test_logging (EURUSD,H1) 2024.09 . 22 13 : 00 : 31 Line: 57 Function: void OnTimer () [INFO] Updated after 2 seconds 2024.09 . 22 13 : 00 : 31.017 test_logging (EURUSD,H1) 2024.09 . 22 13 : 00 : 31 Line: 60 Function: void OnTimer () [INFO] Timer active but counter unchanged 2024.09 . 22 13 : 00 : 33.001 test_logging (EURUSD,H1) 2024.09 . 22 13 : 00 : 33 Line: 55 Function: void OnTimer () [INFO] Counter value: 3 2024.09 . 22 13 : 00 : 33.001 test_logging (EURUSD,H1) 2024.09 . 22 13 : 00 : 33 Line: 57 Function: void OnTimer () [INFO] Updated after 2 seconds 2024.09 . 22 13 : 00 : 33.016 test_logging (EURUSD,H1) 2024.09 . 22 13 : 00 : 33 Line: 60 Function: void OnTimer () [INFO] Timer active but counter unchanged



Schlussfolgerung

Die CDebugLogger Klasse ist ein unschätzbares Werkzeug für jeden MQL4/5 Entwickler. Mit ihrem breiten Spektrum an anpassbaren Funktionen ermöglicht sie eine präzise Protokollierung und Überwachung von Anwendungen, was eine einfachere Fehlersuche und eine bessere Verfolgung der Anwendungsleistung ermöglicht. Egal, ob Sie eine einfache Nachrichtenprotokollierung oder detaillierte Kontextinformationen benötigen, die Klasse CDebugLogger bietet eine zuverlässige und effiziente Lösung, die auf Ihre Entwicklungsanforderungen zugeschnitten ist.

Weitere Informationen über die CDebugLogger-Klasse oder über andere fortschrittliche Tools und Lösungen finden Sie bei StormWave Technologies.