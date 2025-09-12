CodeBaseKategorien
PTB - Indikator für den MetaTrader 5

PTB.mq5
Beschreibung des Indikators: PTB.mq5


  • Überblick:
Der PTB.mq5-Indikator ist für den Einsatz auf der MetaTrader 5-Handelsplattform konzipiert. Er berechnet und zeigt kurz- und langfristige Höchst- und Tiefststände sowie Fibonacci-Retracement-Levels an, die auf diesen Extremen basieren.
  • Merkmale:
- Kurzfristige Hochs und Tiefs: Der Indikator berechnet die höchsten und niedrigsten Kurse über einen benutzerdefinierten kurzen Zeitraum, was Händlern helfen kann, unmittelbare Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu identifizieren.
- Langfristige Höchst- und Tiefstkurse: Der Indikator berechnet auch die Höchst- und Tiefstkurse über einen längeren Zeitraum und bietet so Einblicke in breitere Markttrends.
- Fibonacci-Levels: Der Indikator stellt wichtige Fibonacci-Retracement-Levels (23,6 %, 38,2 %, 50 %, 61,8 % und 78,6 %) auf der Grundlage des langfristigen Hochs und Tiefs dar, die von Händlern häufig verwendet werden, um potenzielle Umkehrpunkte auf dem Markt zu identifizieren.

  • Eingabe-Parameter:
- shortLength: Die Anzahl der Kerzen, die für die Berechnung des kurzfristigen Hochs und Tiefs berücksichtigt werden sollen.
- langeLänge: Die Anzahl der Kerzen, die für die Berechnung des langfristigen Hochs und Tiefs berücksichtigt werden sollen.

  • Visuelle Darstellung:
- Der Indikator verwendet unterschiedliche Farben und Breiten für die verschiedenen gezeichneten Linien:
- Kurzes Hoch: Rot (Breite: 3)
- Kurzes Tief: Blau (Breite: 3)
- Langes Hoch: Grün (Breite: 3)
- Langes Tief: Orange (Breite: 3)
- Fibonacci-Levels:
- 78.6%: Lila (Breite: 1)
- 23.6%: Aqua (Breite: 1)
- 38.2%: Gelb (Breite: 1)
- 61.8%: Braun (Breite: 1)
- 50%: Weiß (Breite: 3)

  • Berechnungslogik:
- Der Indikator iteriert über die Kursdaten, um die höchsten und niedrigsten Werte sowohl für kurze als auch für lange Zeiträume zu berechnen.
- Anschließend berechnet er die Fibonacci-Levels auf der Grundlage der Differenz zwischen dem langfristigen Hoch und Tief.


