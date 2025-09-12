Beschreibung des Indikators: PTB.mq5







Überblick:

Der PTB.mq5-Indikator ist für den Einsatz auf der MetaTrader 5-Handelsplattform konzipiert. Er berechnet und zeigt kurz- und langfristige Höchst- und Tiefststände sowie Fibonacci-Retracement-Levels an, die auf diesen Extremen basieren.

Merkmale:

- Kurzfristige Hochs und Tiefs: Der Indikator berechnet die höchsten und niedrigsten Kurse über einen benutzerdefinierten kurzen Zeitraum, was Händlern helfen kann, unmittelbare Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu identifizieren.

- Langfristige Höchst- und Tiefstkurse: Der Indikator berechnet auch die Höchst- und Tiefstkurse über einen längeren Zeitraum und bietet so Einblicke in breitere Markttrends.

- Fibonacci-Levels: Der Indikator stellt wichtige Fibonacci-Retracement-Levels (23,6 %, 38,2 %, 50 %, 61,8 % und 78,6 %) auf der Grundlage des langfristigen Hochs und Tiefs dar, die von Händlern häufig verwendet werden, um potenzielle Umkehrpunkte auf dem Markt zu identifizieren.





Eingabe-Parameter:

- shortLength: Die Anzahl der Kerzen, die für die Berechnung des kurzfristigen Hochs und Tiefs berücksichtigt werden sollen.

- langeLänge: Die Anzahl der Kerzen, die für die Berechnung des langfristigen Hochs und Tiefs berücksichtigt werden sollen.





Visuelle Darstellung:

- Der Indikator verwendet unterschiedliche Farben und Breiten für die verschiedenen gezeichneten Linien:

- Kurzes Hoch: Rot (Breite: 3)

- Kurzes Tief: Blau (Breite: 3)

- Langes Hoch: Grün (Breite: 3)

- Langes Tief: Orange (Breite: 3)

- Fibonacci-Levels:

- 78.6%: Lila (Breite: 1)

- 23.6%: Aqua (Breite: 1)

- 38.2%: Gelb (Breite: 1)

- 61.8%: Braun (Breite: 1)

- 50%: Weiß (Breite: 3)





Berechnungslogik:

- Der Indikator iteriert über die Kursdaten, um die höchsten und niedrigsten Werte sowohl für kurze als auch für lange Zeiträume zu berechnen.

- Anschließend berechnet er die Fibonacci-Levels auf der Grundlage der Differenz zwischen dem langfristigen Hoch und Tief.







