Dieser Code zeigt, wie Sie die Objekte in einem Indikator ändern können, ohne den Quellcode zu kennen. Es gibt einige Indikatoren, die keine Puffer verwenden, sondern nur Objekte. Es wäre einfach, wenn die Eingaben mit iCustom geändert werden könnten, aber das ist nur möglich, wenn der Indikator Puffer verwendet, um die Elemente zu zeichnen. Was ist, wenn der Indikator nur Objekte verwendet?





Für die Demonstration wird ein kostenloser Marktindikator für MT5 namens "PZ Multidiagonals MT5" verwendet. Sie müssen diesen Indikator vom Markt installieren, bevor Sie versuchen, diesen Code in seiner jetzigen Form zu testen.

Wir benötigen einen Objektpräfixnamen, um mit der Manipulation der Objekte beginnen zu können. Die Funktion LogChartObjectNames() wird erstellt, um alle Namen der Objekte zu protokollieren, die im Indikator vorhanden sind.

Die Objekte werden dann mit der Funktion ModifyChartObjects() manipuliert, die zwei Parameter übergibt. Der Präfixname (der der Anfangsteil eines beschreibenden Objektnamens sein sollte) und eine ganze Zahl, die angibt, wie viele Objekte für dieses bestimmte Objekt unverändert oder "verschont" bleiben sollen.





Der PZ Multidiagonals-Indikator ist ein Trendindikator, der automatisch Trendlinien zeichnet, dabei aber ein wenig über das Ziel hinausschießt. So sieht die Standardvorgabe aus:





Aus dem Datenfenster ist ersichtlich, dass in diesem Indikator keine Puffer verwendet werden. Alles ist mit Objekten konstruiert.





Wenn Sie nun von einem sauberen Diagramm ausgehen und diesen Indikator "Hacking Objects.mq5" laden, werden Sie sehen, wie ich einen Großteil der Trendlinien entfernt habe und die meiner Meinung nach relevantesten übrig gelassen habe, und zwar nicht durch Zugriff auf die Eingaben, sondern durch Hacking der Objekte:



















