Indikatoren

ZigZag auto Fibo - Indikator für den MetaTrader 5

Livio Alves
Ansichten:
23
Rating:
(6)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen, Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich

Dieser Indikator wurde entwickelt, um ein Fibonacci-Retracement zu zeichnen, wobei der ZigZag-Indikator als Grundlage dient. Ich habe diesen Metatrader 4-Code in https://www.mql5.com/de/code/18078 umgewandelt.

Indikator Zickzack Auto-Fibo


Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/50652

