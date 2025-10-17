und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
ZigZag auto Fibo - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 23
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Dieser Indikator wurde entwickelt, um ein Fibonacci-Retracement zu zeichnen, wobei der ZigZag-Indikator als Grundlage dient. Ich habe diesen Metatrader 4-Code in https://www.mql5.com/de/code/18078 umgewandelt.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/50652
Der Indikator zeigt den Wert des definierten Stop-Loss oder Take-Profit in der Einzahlungswährung an. Hinweis: Der Indikator berechnet einen geschätzten Wert auf der Grundlage einer einfachen Berechnung und berücksichtigt keine Maklerprovisionen.Risk reward box
Dieser Indikator erstellt automatisch eine Risiko-/Belohnungsbox auf allen von Ihnen geöffneten Charts auf der Basis des Höchst- und Tiefstpreises mit den alten Kerzen. Sie können ihn einfach verwenden, um die Größe und den Preis nach Ihren Wünschen zu ändern.
Noch ein Zickzack. ZigZagCCI beginner tutorial by William210
Einsteiger-Tutorial über CCI, um das Programmieren in MQL5 zu lernen