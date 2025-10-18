CodeBaseKategorien
Indikatoren

ZZVolatilität - Indikator für den MetaTrader 5

Aleksandr Slavskii
Ich mochte den Volatilitätsstopp-Indikator, also habe ich ZigZag auf der Grundlage dieses Indikators entwickelt.

Die Anzeige der Punkte von Volatility Stop kann in den Einstellungen des Indikators deaktiviert werden.

Der Indikator wird bei der Eröffnung einer neuen Kerze neu berechnet.


Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/50597

ZigZag auto Fibo ZigZag auto Fibo

Dieser Indikator wurde entwickelt, um ein Fibonacci-Retracement zu zeichnen, wobei der ZigZag-Indikator als Grundlage dient.

SL-TP Values SL-TP Values

Der Indikator zeigt den Wert des definierten Stop-Loss oder Take-Profit in der Einzahlungswährung an. Hinweis: Der Indikator berechnet einen geschätzten Wert auf der Grundlage einer einfachen Berechnung und berücksichtigt keine Maklerprovisionen.

CCI beginner tutorial by William210 CCI beginner tutorial by William210

Einsteiger-Tutorial über CCI, um das Programmieren in MQL5 zu lernen

Accelerator Oszillator (AC) Accelerator Oszillator (AC)

Der Acceleration/Deceleration Indikator (AC) misst die Beschleunigung und Verlangsamung des aktuellen Marktimpulses, der Kraft der Kursbewegung.