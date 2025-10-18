Ich mochte den Volatilitätsstopp-Indikator, also habe ich ZigZag auf der Grundlage dieses Indikators entwickelt.

Die Anzeige der Punkte von Volatility Stop kann in den Einstellungen des Indikators deaktiviert werden.

Der Indikator wird bei der Eröffnung einer neuen Kerze neu berechnet.



