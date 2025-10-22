이 볼린저 밴드 인디케이터의 전제는 스무딩을 통해 외부 밴드를 개별적으로 제어할 수 있다는 것입니다. 상단 밴드의 스무딩 기간을 변경해도 하단 밴드의 변경 사항을 반영할 필요가 없으며, 마찬가지로 하단 밴드의 스무딩 기간을 변경해도 상단 밴드의 변경 사항을 반영할 필요가 없습니다. 이 아이디어는 바깥쪽 밴드의 스무딩을 궁극적으로 제어할 수 있도록 하기 위한 것입니다.

사전 평활화 BB는 별도의 MA에 대한 표준 편차를 만듭니다(원래 BB 계산을 기반으로 함).

"추가 외부 밴드 스무딩"을 참으로 설정하면 설정된 볼린저 밴드 기간에 스무딩 기간이 추가됩니다. 거짓으로 설정하면 중간 선의 기간 값과 관련이 없는 자체 기간을 사용합니다.

사전 밴드 평활화는 매우 간단하며 볼린저 밴드의 외부 밴드에 추가 MA 기간을 추가하는 것입니다. 전형적인 볼린저 밴드이지만 제어 기능이 추가되었습니다.







