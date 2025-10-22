코드베이스섹션
거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Telegram에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
포켓으로
지표

Bollinger Bands with pre outer band smoothing - MetaTrader 5용 지표

Conor Mcnamara | Korean English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português Français Italiano Türkçe
조회수:
4
평가:
(6)
게시됨:
ZIP 파일로 다운로드, MetaEditor에서 코드를 다운로드하는 방법
MQL5 프리랜스 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동

이 볼린저 밴드 인디케이터의 전제는 스무딩을 통해 외부 밴드를 개별적으로 제어할 수 있다는 것입니다. 상단 밴드의 스무딩 기간을 변경해도 하단 밴드의 변경 사항을 반영할 필요가 없으며, 마찬가지로 하단 밴드의 스무딩 기간을 변경해도 상단 밴드의 변경 사항을 반영할 필요가 없습니다. 이 아이디어는 바깥쪽 밴드의 스무딩을 궁극적으로 제어할 수 있도록 하기 위한 것입니다.

사전 평활화 BB는 별도의 MA에 대한 표준 편차를 만듭니다(원래 BB 계산을 기반으로 함).

"추가 외부 밴드 스무딩"을 참으로 설정하면 설정된 볼린저 밴드 기간에 스무딩 기간이 추가됩니다. 거짓으로 설정하면 중간 선의 기간 값과 관련이 없는 자체 기간을 사용합니다.

사전 밴드 평활화는 매우 간단하며 볼린저 밴드의 외부 밴드에 추가 MA 기간을 추가하는 것입니다. 전형적인 볼린저 밴드이지만 제어 기능이 추가되었습니다.



MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/50541

ExpPinBar - 핀 바 가격 행동 패턴에 대한 전문가 어드바이저 ExpPinBar - 핀 바 가격 행동 패턴에 대한 전문가 어드바이저

iPinBar 핀 바 파인더 + 여러 가지 후행 지표를 기반으로 한 전문가 어드바이저

LeMan 목표 LeMan 목표

표시기는 가능한 가격 변동 목표를 보여줍니다.

EQUILIBRIUM-2011 EQUILIBRIUM-2011

Multicurrency "grider" with risk control (version for Automated Trading Championship 2011 and updated version).

XML parser XML parser

A library for parsing of XML documents. Pure MQL5, it doesn't uses any external libraries.