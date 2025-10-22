La premessa di questo indicatore Bollinger Bands è che le bande esterne possono essere controllate individualmente tramite lo smoothing. La modifica del periodo di smoothing della banda superiore non deve riflettere alcun cambiamento nella banda inferiore, e allo stesso modo la modifica del periodo di smoothing della banda inferiore non deve riflettere alcun cambiamento nella banda superiore. L'idea è quella di dare il massimo controllo sulla lisciatura delle bande esterne.

Il BB lisciato PRE crea la deviazione standard su MA separate (e si basa sul calcolo del BB originale).

L'opzione "Additive outer band smoothing", se impostata su true, significa che il periodo di smoothing viene aggiunto al periodo delle Bande di Bollinger impostato. Se impostato su false, utilizza un periodo proprio che non è correlato al valore del periodo della linea centrale.

Lo smoothing pre-banda è piuttosto semplice: si tratta di aggiungere un periodo MA supplementare a una banda esterna delle Bande di Bollinger. Si tratta delle classiche Bande di Bollinger, ma con un maggiore controllo.







