CodeBaseSections
Voir comment télécharger gratuitement des robots de trading
Retrouvez-nous sur Telegram !
Rejoignez notre page de fans
Un script intéressant ?
Poster un lien vers celui-ci -
laisser les autres l'évaluer
Vous avez aimé le script ? Essayez-le dans le terminal MetaTrader 5
dans la poche
Indicateurs

Bollinger Bands with pre outer band smoothing - indicateur pour MetaTrader 5

Conor Mcnamara | French English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Italiano Türkçe
Vues:
77
Note:
(7)
Publié:
Télécharger au format ZIP Comment télécharger du code à partir de MetaEditor
MQL5 Freelance Besoin d'un robot ou d'un indicateur basé sur ce code ? Commandez-le sur Freelance Aller sur Freelance

Le principe de cet indicateur de bandes de Bollinger est que les bandes extérieures peuvent être contrôlées individuellement par l'intermédiaire du lissage. Le changement de la période de lissage de la bande supérieure n'a pas besoin de refléter un changement sur la bande inférieure, et de même, le changement de la période de lissage de la bande inférieure n'a pas besoin de refléter un changement sur la bande supérieure. L'idée est de vous donner le contrôle ultime du lissage des bandes extérieures.

La BB lissée PRE fait l'écart type sur des MA séparées (et elle est basée sur le calcul original de la BB).

L'option "Additive outer band smoothing" (lissage additif des bandes extérieures), lorsqu'elle est réglée sur "true", signifie que la période de lissage est ajoutée à la période des bandes de Bollinger qui est réglée. Lorsqu'elle est réglée sur faux, elle utilise sa propre période qui n'est pas liée à la valeur de la période de la ligne médiane.

Le lissage pré-bande est assez simple, il s'agit simplement d'ajouter une période MA supplémentaire sur une bande extérieure des bandes de Bollinger. Il s'agit de bandes de Bollinger stéréotypées, mais avec un contrôle supplémentaire.



Traduit de l’anglais par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/en/code/50541

ExpPinBar - Expert Advisor pour les modèles d'action de prix de type Pin Bar ExpPinBar - Expert Advisor pour les modèles d'action de prix de type Pin Bar

Expert Advisor basé sur iPinBar Pin Bar Finder + plusieurs indicateurs de suivi différents

Objectif LeMan Objectif LeMan

L'indicateur indique les cibles de mouvement de prix possibles.

Lapin Lapin

Version modifiée de l'indicateur "Rabbit" (l'indicateur affiche les véritables niveaux de support/résistance pour toute paire de devises).

Expansion stochastique Expansion stochastique

Le bon vieil oscillateur stochastique. La différence avec l'oscillateur habituel est qu'il indique plus clairement les zones de surachat et de survente.