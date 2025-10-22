Le principe de cet indicateur de bandes de Bollinger est que les bandes extérieures peuvent être contrôlées individuellement par l'intermédiaire du lissage. Le changement de la période de lissage de la bande supérieure n'a pas besoin de refléter un changement sur la bande inférieure, et de même, le changement de la période de lissage de la bande inférieure n'a pas besoin de refléter un changement sur la bande supérieure. L'idée est de vous donner le contrôle ultime du lissage des bandes extérieures.

La BB lissée PRE fait l'écart type sur des MA séparées (et elle est basée sur le calcul original de la BB).

L'option "Additive outer band smoothing" (lissage additif des bandes extérieures), lorsqu'elle est réglée sur "true", signifie que la période de lissage est ajoutée à la période des bandes de Bollinger qui est réglée. Lorsqu'elle est réglée sur faux, elle utilise sa propre période qui n'est pas liée à la valeur de la période de la ligne médiane.

Le lissage pré-bande est assez simple, il s'agit simplement d'ajouter une période MA supplémentaire sur une bande extérieure des bandes de Bollinger. Il s'agit de bandes de Bollinger stéréotypées, mais avec un contrôle supplémentaire.







