ASCtrend - Indikator für den MetaTrader 5
Der Indikator erzeugt Signale für die Positionseröffnung und zeigt sie mittels farbiger Punkte.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/491
Der "Commodity Channel Index" (CCI) mit der Formel für die Standardabweichung, der Möglichkeit den Glättungsalgorithmus zu wählen und dynamischen überverkauften und überkauften Zonen.XCCX
Der "Commodity Channel Index" (CCI) mit der Möglichkeit den Glättungsalgorithmus zu wählen und dynamischen überverkauften und überkauften Zonen.
Der Indikator DailyPivot_Shift unterscheidet sich vom normalen DailyPivot Indikator, da er die Hauptlevel zu Tagesbeginn verschieben kann.DailyPivotShift_Full
Der Indikator DailyPivot_Shift unterscheidet sich vom normalen DailyPivot Indikator, da er die Hauptlevel zu Tagesbeginn verschieben kann. Diese Version des Indikators DailyPivot_Shift_Full erstellt für jede Bar des Charts ein vollständiges Bild des Marktverhaltens in Relation zu den gezeichneten Linien des Indikators.