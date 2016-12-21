CodeBaseKategorien
Indikatoren

ASCtrend - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Veröffentlicht:
Der Indikator erzeugt Signale für die Positionseröffnung und zeigt sie mittels farbiger Punkte.

ASCtrend

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/491

XCCI XCCI

Der "Commodity Channel Index" (CCI) mit der Formel für die Standardabweichung, der Möglichkeit den Glättungsalgorithmus zu wählen und dynamischen überverkauften und überkauften Zonen.

XCCX XCCX

Der "Commodity Channel Index" (CCI) mit der Möglichkeit den Glättungsalgorithmus zu wählen und dynamischen überverkauften und überkauften Zonen.

DailyPivot Shift DailyPivot Shift

Der Indikator DailyPivot_Shift unterscheidet sich vom normalen DailyPivot Indikator, da er die Hauptlevel zu Tagesbeginn verschieben kann.

DailyPivotShift_Full DailyPivotShift_Full

Der Indikator DailyPivot_Shift unterscheidet sich vom normalen DailyPivot Indikator, da er die Hauptlevel zu Tagesbeginn verschieben kann. Diese Version des Indikators DailyPivot_Shift_Full erstellt für jede Bar des Charts ein vollständiges Bild des Marktverhaltens in Relation zu den gezeichneten Linien des Indikators.