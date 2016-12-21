Der "Commodity Channel Index" (CCI) mit der Formel für die Standardabweichung, der Möglichkeit den Glättungsalgorithmus zu wählen und dynamischen überverkauften und überkauften Zonen.

Der "Commodity Channel Index" (CCI) mit der Möglichkeit den Glättungsalgorithmus zu wählen und dynamischen überverkauften und überkauften Zonen.