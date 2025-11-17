Unisciti alla nostra fan page
Rapporto sull'analisi Candlestick - script per MetaTrader 5
Questo script è stato progettato per eseguire l'analisi candlestick:
- Recupero dei dati: lo script recupera i prezzi di apertura, chiusura, massimo e minimo delle candele dello strumento finanziario su cui è in esecuzione.
- Categorizzazione delle candele: classifica ogni candela come rialzista, ribassista o neutrale in base al rapporto tra il prezzo di apertura e quello di chiusura.
- Calcolo dell'ampiezza: calcola l'ampiezza di ogni candela (differenza tra il massimo e il minimo) e calcola l'ampiezza media delle candele rialziste e ribassiste.
- Identificazione delle candele in evidenza: identifica le 5 candele più significative (ampiezza più elevata) per le candele rialziste e ribassiste.
- Generazione di report: crea un report che include il numero di candele rialziste, ribassiste e neutre, nonché le ampiezze medie e le candele più significative.
- Commento del grafico: visualizza il rapporto generato come commento sul grafico dello strumento finanziario, consentendo all'utente di visualizzare facilmente l'analisi effettuata.
In sintesi, lo script aiuta i trader a comprendere la distribuzione e l'ampiezza delle candele in un periodo specifico, il che può essere utile per prendere decisioni di trading informate, come il Take Profit o lo Stop Loss da utilizzare a seconda del timeframe o del simbolo specifico.
Tradotto dallo spagnolo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/es/code/49150
