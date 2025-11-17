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Отчет о свечном анализе - скрипт для MetaTrader 5

Enrique Enguix
Enrique Enguix

Enrique Enguix

4.6 (527)
AntiOverfit PRO guide: https://www.mql5.com/en/blogs/post/768007
6 кодов 68 тем 1035 комментариев
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(5)
Опубликован:
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Этот скрипт предназначен для проведения свечного анализа:

  1. Получение данных: скрипт извлекает цены открытия, закрытия, максимума и минимума свечей финансового инструмента, на котором он работает.
  2. Классификация свечей: классифицирует каждую свечу как бычью, медвежью или нейтральную в соответствии с соотношением между ценой открытия и закрытия.
  3. Расчет амплитуды: вычисляет амплитуду каждой свечи (разницу между максимумом и минимумом) и рассчитывает среднюю амплитуду для бычьих и медвежьих свечей.
  4. Определение выделенных свечей: определение 5 наиболее значимых свечей (с наибольшей амплитудой) для бычьих и медвежьих свечей.
  5. Формирование отчета: создает отчет, включающий количество бычьих, медвежьих и нейтральных свечей, а также средние амплитуды и наиболее значимые свечи.
  6. Комментарий к графику: отображает сгенерированный отчет в виде комментария на графике финансового инструмента, позволяя пользователю легко представить проведенный анализ.

В целом, скрипт помогает трейдерам понять распределение и амплитуду свечей за определенный период, что может быть полезно для принятия обоснованных торговых решений, таких как тейк-профит или стоп-лосс, которые необходимо использовать в зависимости от таймфрейма или конкретного инструмента.

Пример свечного анализа

    Перевод с испанского произведен MetaQuotes Ltd.
    Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/es/code/49150

    Indicator loader for strategy testing Indicator loader for strategy testing

    Система для одновременного тестирования до четырех индикаторов в тестере стратегий

    Zigzag Custom Timeframe Zigzag Custom Timeframe

    Это классический зигзаг с вводом таймфрейма для отображения зигзага HTF на графике LTF.

    Counter Attack Candlestick Counter Attack Candlestick

    Свечной паттерн "Контратака

    Dominant Candle Dominant Candle

    Доминирующая свеча - это набор из двух свечей, в котором фитили пересекаются друг с другом, но тела свечей либо направлены вверх, либо направлены вниз, либо равны.