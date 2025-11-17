Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Отчет о свечном анализе - скрипт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 496
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Этот скрипт предназначен для проведения свечного анализа:
- Получение данных: скрипт извлекает цены открытия, закрытия, максимума и минимума свечей финансового инструмента, на котором он работает.
- Классификация свечей: классифицирует каждую свечу как бычью, медвежью или нейтральную в соответствии с соотношением между ценой открытия и закрытия.
- Расчет амплитуды: вычисляет амплитуду каждой свечи (разницу между максимумом и минимумом) и рассчитывает среднюю амплитуду для бычьих и медвежьих свечей.
- Определение выделенных свечей: определение 5 наиболее значимых свечей (с наибольшей амплитудой) для бычьих и медвежьих свечей.
- Формирование отчета: создает отчет, включающий количество бычьих, медвежьих и нейтральных свечей, а также средние амплитуды и наиболее значимые свечи.
- Комментарий к графику: отображает сгенерированный отчет в виде комментария на графике финансового инструмента, позволяя пользователю легко представить проведенный анализ.
В целом, скрипт помогает трейдерам понять распределение и амплитуду свечей за определенный период, что может быть полезно для принятия обоснованных торговых решений, таких как тейк-профит или стоп-лосс, которые необходимо использовать в зависимости от таймфрейма или конкретного инструмента.
Перевод с испанского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/es/code/49150
Система для одновременного тестирования до четырех индикаторов в тестере стратегийZigzag Custom Timeframe
Это классический зигзаг с вводом таймфрейма для отображения зигзага HTF на графике LTF.
Свечной паттерн "КонтратакаDominant Candle
Доминирующая свеча - это набор из двух свечей, в котором фитили пересекаются друг с другом, но тела свечей либо направлены вверх, либо направлены вниз, либо равны.