Этот скрипт предназначен для проведения свечного анализа:

Получение данных: скрипт извлекает цены открытия, закрытия, максимума и минимума свечей финансового инструмента, на котором он работает. Классификация свечей: классифицирует каждую свечу как бычью, медвежью или нейтральную в соответствии с соотношением между ценой открытия и закрытия. Расчет амплитуды: вычисляет амплитуду каждой свечи (разницу между максимумом и минимумом) и рассчитывает среднюю амплитуду для бычьих и медвежьих свечей. Определение выделенных свечей: определение 5 наиболее значимых свечей (с наибольшей амплитудой) для бычьих и медвежьих свечей. Формирование отчета: создает отчет, включающий количество бычьих, медвежьих и нейтральных свечей, а также средние амплитуды и наиболее значимые свечи. Комментарий к графику: отображает сгенерированный отчет в виде комментария на графике финансового инструмента, позволяя пользователю легко представить проведенный анализ.

В целом, скрипт помогает трейдерам понять распределение и амплитуду свечей за определенный период, что может быть полезно для принятия обоснованных торговых решений, таких как тейк-профит или стоп-лосс, которые необходимо использовать в зависимости от таймфрейма или конкретного инструмента.



