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该脚本旨在执行蜡烛图分析：
- 数据检索： 该脚本可检索所运行金融工具的开盘价、收盘价、最高价和最低价蜡烛图。
- 烛台分类： 根据开盘价和收盘价之间的关系，将每根烛台分为看涨、看跌或中性。
- 振幅计算： 计算每个烛台的振幅（最高价和最低价之间的差值），并计算看涨和看跌烛台的平均振幅。
- 高亮烛台识别： 为看涨和看跌烛台识别 5 个最重要的烛台（最高振幅）。
- 生成报告： 创建包含看涨、看跌和中性烛台数量以及平均振幅和最重要烛台的报告。
- 图表注释： 将生成的报告以注释的形式显示在金融工具的图表上，让用户轻松直观地看到所做的分析。
总之，该脚本可帮助交易者了解特定时段内蜡烛图的分布和振幅，有助于做出明智的交易决策，例如根据时间框架或特定符号确定止盈或止损。
由MetaQuotes Ltd译自西班牙语
原代码： https://www.mql5.com/es/code/49150
Indicator loader for strategy testing
在策略测试仪中同时测试多达四个指标的系统Zigzag Custom Timeframe
这是经典的 "之 "字形，带有时间框架输入，可在 LTF 图表上显示 HTF "之 "字形
Counter Attack Candlestick
反攻烛台形态Dominant Candle
主导烛台是指两根烛台的烛芯相互交叉，但烛身要么向上跳空，要么向下跳空，要么相等。