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蜡烛图分析报告 - MetaTrader 5脚本

Enrique Enguix
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4.6 (527)
AntiOverfit PRO guide: https://www.mql5.com/en/blogs/post/768007
6 代码 68 主题 1035 评论
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该脚本旨在执行蜡烛图分析：

  1. 数据检索： 该脚本可检索所运行金融工具的开盘价、收盘价、最高价和最低价蜡烛图。
  2. 烛台分类： 根据开盘价和收盘价之间的关系，将每根烛台分为看涨、看跌或中性。
  3. 振幅计算： 计算每个烛台的振幅（最高价和最低价之间的差值），并计算看涨和看跌烛台的平均振幅。
  4. 高亮烛台识别： 为看涨和看跌烛台识别 5 个最重要的烛台（最高振幅）。
  5. 生成报告： 创建包含看涨、看跌和中性烛台数量以及平均振幅和最重要烛台的报告。
  6. 图表注释： 将生成的报告以注释的形式显示在金融工具的图表上，让用户轻松直观地看到所做的分析。

总之，该脚本可帮助交易者了解特定时段内蜡烛图的分布和振幅，有助于做出明智的交易决策，例如根据时间框架或特定符号确定止盈或止损。

蜡烛分析示例

    由MetaQuotes Ltd译自西班牙语
    原代码： https://www.mql5.com/es/code/49150

    Indicator loader for strategy testing Indicator loader for strategy testing

    在策略测试仪中同时测试多达四个指标的系统

    Zigzag Custom Timeframe Zigzag Custom Timeframe

    这是经典的 "之 "字形，带有时间框架输入，可在 LTF 图表上显示 HTF "之 "字形

    Counter Attack Candlestick Counter Attack Candlestick

    反攻烛台形态

    Dominant Candle Dominant Candle

    主导烛台是指两根烛台的烛芯相互交叉，但烛身要么向上跳空，要么向下跳空，要么相等。