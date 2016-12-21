und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
ZigZag Indikator - Indikator für den MetaTrader 5
- Veröffentlicht:
- Nikolay Kositsin
- Ansichten:
- 1472
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Die erste Variante des ZigZag-Indikators aus dem Standard des Metatrader 4 Terminals mit einer optimierten Berechnungshäufigkeit. Der Indikator liefert das gleiche Ergebnis, nur seine Ausführungsgeschwindigkeit wurde maximal verbessert.
Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Webseite arbeitet der Indikator etwa 8 mal schneller als der des Standardpaketes des Metatrader 5 Terminals. Der Indikator bietet zwei Optionen - einfarbig oder zweifarbig.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/453
Ein Mehrwährungs-Expert-Advisor, der die Resonanz zugehöriger Finanzanlagen analysiert.Multistochastik
Ein Indikator für eine mehrwährungs Analyse auf Basis von Resonanzen der entsprechenden Finanzanlage.
Yaanna ist der einfachste Indikator für die Überkauft/Überverkauft-Zustände.Eine einfache Zeitanzeige der nächsten Kerze
Eine reine, nichts verändernde Zeitanzeige, die nahe dem Preis oder in einer Ecke platziert werden kann.