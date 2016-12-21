Die erste Variante des ZigZag-Indikators aus dem Standard des Metatrader 4 Terminals mit einer optimierten Berechnungshäufigkeit. Der Indikator liefert das gleiche Ergebnis, nur seine Ausführungsgeschwindigkeit wurde maximal verbessert.



Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Webseite arbeitet der Indikator etwa 8 mal schneller als der des Standardpaketes des Metatrader 5 Terminals. Der Indikator bietet zwei Optionen - einfarbig oder zweifarbig.



