CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

ZigZag Indikator - Indikator für den MetaTrader 5

MetaQuotes | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Veröffentlicht:
Nikolay Kositsin
Ansichten:
1472
Rating:
(22)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Die erste Variante des ZigZag-Indikators aus dem Standard des Metatrader 4 Terminals mit einer optimierten Berechnungshäufigkeit. Der Indikator liefert das gleiche Ergebnis, nur seine Ausführungsgeschwindigkeit wurde maximal verbessert.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Webseite arbeitet der Indikator etwa 8 mal schneller als der des Standardpaketes des Metatrader 5 Terminals. Der Indikator bietet zwei Optionen - einfarbig oder zweifarbig.

ZigZag_NK_Color

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/453

Resonanz Jäger Resonanz Jäger

Ein Mehrwährungs-Expert-Advisor, der die Resonanz zugehöriger Finanzanlagen analysiert.

Multistochastik Multistochastik

Ein Indikator für eine mehrwährungs Analyse auf Basis von Resonanzen der entsprechenden Finanzanlage.

Yaanna Yaanna

Yaanna ist der einfachste Indikator für die Überkauft/Überverkauft-Zustände.

Eine einfache Zeitanzeige der nächsten Kerze Eine einfache Zeitanzeige der nächsten Kerze

Eine reine, nichts verändernde Zeitanzeige, die nahe dem Preis oder in einer Ecke platziert werden kann.