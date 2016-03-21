CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

STALIN - Indikator für den MetaTrader 5

Andrey Vasiliev | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Ansichten:
1319
Rating:
(27)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
stalin.mq5 (6.77 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Die Kauf- und Verkaufssignale von diesem Indikator basieren auf der Schneidung von zwei gleitenden Durchschnitten mit unterschiedlichen Perioden.

Der Indikator hat die folgenden Eigenschaften:

  1. Einen Filter, basierend auf dem RSI (Relative Strength Index) Indikator.
  2. Ein Filter für die Bestätigung einer Bewegung.
  3. Einen Filter für eine Markt ohne Bewegung.

Diese Überprüfungen werden nach jeder vollständigen Bar vorgenommen.

Stalin indicator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/357

Exposure Exposure

Diese Script liest alle offenen Positionen und berechnet die daraus resultierende Belastung für jede Währung.

Regression Analysis Regression Analysis

Dieser Indikator vergleicht vier Typen der Regression (Linear, quadratisch, logarithmisch und exponentiell) und wählt den für die analysierten Daten am besten passenden Typ aus.

Die Klasse von einem Modul von Trading-Signalen, über "inner bar breakthrough" in Trendrichtung Die Klasse von einem Modul von Trading-Signalen, über "inner bar breakthrough" in Trendrichtung

Die Strategie ist wie folgt: Wenn eine äußere Bar auftritt, wird geprüft, ob die innere Bar einen Ausbruch in Trendrichtung besitzt. In diesem Fall wird ein Signal zum Öffnen einer Position generiert. Ein Modul für Tradesignale ist kompatibel mit der neuen Version von dem MQL5 Wizard.

Blau_Mtm Blau_Mtm

Momentum Indicator by William Blau.