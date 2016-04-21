Dieser MACD Indikator kann auf alle Zeiteinheiten angewendet werden, höher oder tiefer als die des aktuellen Charts.

Die Werte können auf Basis eines beliebigen der üblichen Kurstypen berechnet werden. Wenn der Indikator auf eine niedrigere Zeiteinheit als die des aktuellen Charts angewendet wird, ist es nicht möglich, alle Werte anzuzeigen. In diesem Fall wird der Indikator in Abhängigkeit des gewählten angewendeten Kurstyps einen anderen Ansatz verwenden um die bestmöglichen Werte zu liefern.



Zwei Beispiele:



timeframe_1=5 Minuten, timeframe_2=1 Minute, berechnet auf Basis der Close Kursreihe:

Für einen beliebigen Balken auf timeframe_1 wird der Indikator den letzten Balken von timeframe_2 anzeigen dessen Schlusszeitpunkt vor dem Schlusszeitpunkt des Balkens auf timeframe_1 liegt oder diesem entspricht. Das gilt für alle Balken die geschlossen sind und für den laufenden Balken der noch offen ist.

timeframe_1=5 Minuten, timeframe_2=1 Minute, berechnet auf Basis der Open Kursreihe:

Für einen beliebigen Balken auf timeframe_1 wird der Indikator den letzten Balken von timeframe_2 anzeigen dessen Eröffnungszeitpunkt vor dem Eröffnungszeitpunkt des Balkens auf timeframe_1 liegt oder diesem entspricht. Das gilt für alle Balken die geschlossen sind und für den laufenden Balken der noch offen ist. Die Logik dahinter ist dass Sie - sofern sie Ihre Indikatoren auf den Eröffnungskursen der Balken berechnen lassen - wohl auch handeln sobald ein neuer Balken eröffnet. In diesem Fall, bei Eröffnung eines neuen 5-Minuten-Balkens, ist nur der Eröffnungskurs des ersten der fünf 1-Minuten-Balken bekannt, die der 5-Minuten-Balken beinhaltet. Die Eröffnungskurse des zweiten bis fünften 1-Minuten-Balkens werden daher für die Berechnung ignoriert.



Sie können jede Zeiteinheit mit einer beliebigen anderen kombinieren, sogar wenn sie nicht synchron sind. Zum Beispiel timeframe_1 = 5 Minuten und timeframe_2 = 12 Minuten. Der Indikator wird sicherstellen dass sie synchronisiert bleiben. Dies funktioniert genauso wie im Beispiel oben beschrieben .

Das angefügte Excel Sheet (Conversion between timeframes.zip) beinhaltet Beispiele aller möglichen Kombinationen und eine visuelle Erläuterung. Betrachten Sie außerdem den Quellcode um zu verstehen wie es umgesetzt wurde. Hoffentlich wird es Ihnen helfen Ihre eigenen Multi-Zeiteinheiten Indikatoren zu entwerfen.

Wenn Sie die Zeiteinheit wechseln, warten Sie bitte einige Sekunden bis die Kursdaten geladen sind. Wird der Indikator nicht dargestellt, aktualisieren Sie den Chart manuell.

Voraussetzung:

MovingAverages.mqh(Standard Include-Datei im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Include)

MACD_Histogram_MC (auch veröffentlicht auf mql5.com)

Kopieren Sie sowohl MACD Histogram_MTF_MC.mq5 als auch MACD_Histogram_MC.mq5 in das Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Indicators um .

Sehen Sie sich den Quellcode an um Fehlermeldungen ein/aus zu schalten:

bool ShowErrorMessages= false ;

Abbildung:





Update-Historie:

2010 09 26: v03

Anzeige der Werte von Zeiteinheiten kleiner als die des aktuellen Charts verbessert

Setzen von buffers auf EMPTY_VALUE anstatt 0 nach: if(convertedTime<tempTimeArray_TF2[0]);

Codeoptimierung

PLOT_DRAW_BEGIN aus OnInit() entfernt- geerbt von single timeframe Indikator

ArraySetAsSeries von buffers und arrays nach OnInit() verschoben

MODE_SMMA und MODE_LWMA als MA-Methoden für die Signallinie hinzugefügt

ENUM_APPLIED_PRICE als letzten Eingabeparameter der Liste gesetzt



2010 08 28: v02B