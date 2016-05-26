CodeBaseKategorien
DXMA - Indikator für den MetaTrader 5

dxmas.mq5 (2.9 KB) ansehen
Der Indikator des gleitenden Durchschnitts unter Berücksichtigung von DMI (Directional Movement Index).

Bei der Berechnung des gleitenden Durchschnitts werden DMI und HLrange verwendet.

DXMA Indikator

Der DXMA Indikator

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/190

