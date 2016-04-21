und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
iStochasticOfOsc - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1306
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Die Stochastik aller Oszillator-Indikatoren, die im MetaTrader 5 Client Terminal verfügbar sind.
Abbildung:
Paramter:
- Indicator - Typ des Indikators
- Volume - Typ Volumen
- Period_1 - erste Periode
- Period_2 - zweite Periode
- Period_3 - dritte Periode
- Price - angewendet auf Kurs
- Method - Methode der Glättung
- Shift_1 - Verschiebung 1
- Shift_2 - Verschiebung 2
- Shift_3 - Verschiebung 3
- Line - gewählte Linie für den Indikator
- StPeriod_K - Stochastik К Periode
- StPeriod_D - Stochastik D Periode
- StPeriod_S - Stochastik S Periode
- StMethod - Glättungsmethode für die Signallinie.
Parameter die für die einzelnen Indikatoren verwendet werden:
- AD: Volume
- ADX: Period_1
- ADXW: Period_1
- ATR: Period_1
- BEARS: Period_1
- BULLS: Period_1
- BWMFI: Volume
- CCI: Period_1, Price
- CHAIKIN: Period_1 (Schnelle MA), Period_2 (Langsame MA), Method, Volume
- DEMARKER: Period_1
- FORCE: Period_1, Method, Volume
- GATOR: Period_1, Shift_1 (Jaws), Period_2, Shift_2 (Teeth), Period_3, Shift_3 (Lips), Method, Price
- MACD: Period_1 (Schnelle EMA), Period_2 (Langsame EMA), Period_3 (MACD-SMA), Price
- MFI: Period_1, Volume
- MOMENTUM: Period_1, Price
- OBV: Volume
- OSMA: Period_1 (Fast), Period_2 (Slow), Period_3 (Signal), Price
- RSI: Period_1, Price
- RVI: Period_1
- STDDEV: Period_1, Method, Price
- STOCHASTIC: Period_1 (K), Period_2 (D), Period_3 (S), Method, Price
- TRIX: Period_1, Price
- VOLUMES: Volume
- WPR: Period_1
Hinweis. Der Line Parameter kann einer der folgenden sein:
- Für STOCHASTIC und MACD: HAUPT und SIGNAL.
- Für ADX und ADXW: ADX_ADX, ADX_PDI und ADX_MDI.
- Für GATOR: OBEN und UNTEN.
- Für andere Indikatoren: HAUPT.
Resultierend aus der Tatsache dass einige der verschiedenen Linien-Bezeichner den gleichen Wert haben kann es sein dass Sie nach Änderung eines Wertes für die Linie und Öffnen der Indikatoreigenschaften den geänderten Wert eingestellt haben. Dies stellt keinen Fehler dar, der geänderte Bezeichner kann angezeigt werden, allerdings mit dem vorher ausgewählten Wert. Die verschiedenen Bezeichner mit dem gleichen Wert werden der Einfachheit halber verwendet.
Das gleiche gilt für den Price Parameter - der CLOSECLOSE und LOWHIGH wurden für die Stochastik hinzugefügt, die Standardwerte für die anderen Indikatoren.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/140
Der Universelle Gleitender Durchschnitt (Moving Average), er erlaubt die Auswahl jedes beliebigen Gleitender Durchschnitts, der im MetaTrader 5 Client Terminal verfügbar ist.Ein Expert Advisor auf Grundlage der "Puria method" Forex Strategie
Ein Expert Advisor auf Grundlage der "Puria method" Forex Strategie.
Ein farbiger Fächer der Gleitenden Durchschnitte.iHeikenAshiSm
Der Heiken Ashi Indikator mit Glättung.