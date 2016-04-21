iStochasticOfOsc

Die Stochastik aller Oszillator-Indikatoren, die im MetaTrader 5 Client Terminal verfügbar sind.

Abbildung:



Paramter:



Indicator - Typ des Indikators

- Typ des Indikators Volume - Typ Volumen

- Typ Volumen Period_1 - erste Periode

- erste Periode Period_2 - zweite Periode

- zweite Periode Period_3 - dritte Periode

- dritte Periode Price - angewendet auf Kurs

- angewendet auf Kurs Method - Methode der Glättung

- Methode der Glättung Shift_1 - Verschiebung 1

- Verschiebung 1 Shift_2 - Verschiebung 2

- Verschiebung 2 Shift_3 - Verschiebung 3

- Verschiebung 3 Line - gewählte Linie für den Indikator

- gewählte Linie für den Indikator StPeriod_K - Stochastik К Periode

- Stochastik К Periode StPeriod_D - Stochastik D Periode

- Stochastik D Periode StPeriod_S - Stochastik S Periode

- Stochastik S Periode StMethod - Glättungsmethode für die Signallinie.

Parameter die für die einzelnen Indikatoren verwendet werden:

AD : Volume

: Volume ADX : Period_1

: Period_1 ADXW : Period_1

: Period_1 ATR : Period_1

: Period_1 BEARS : Period_1

: Period_1 BULLS : Period_1

: Period_1 BWMFI : Volume

: Volume CCI : Period_1, Price

: Period_1, Price CHAIKIN : Period_1 (Schnelle MA), Period_2 (Langsame MA), Method, Volume

: Period_1 (Schnelle MA), Period_2 (Langsame MA), Method, Volume DEMARKER : Period_1

: Period_1 FORCE : Period_1, Method, Volume

: Period_1, Method, Volume GATOR : Period_1, Shift_1 (Jaws), Period_2, Shift_2 (Teeth), Period_3, Shift_3 (Lips), Method, Price

: Period_1, Shift_1 (Jaws), Period_2, Shift_2 (Teeth), Period_3, Shift_3 (Lips), Method, Price MACD : Period_1 (Schnelle EMA), Period_2 (Langsame EMA), Period_3 (MACD-SMA), Price

: Period_1 (Schnelle EMA), Period_2 (Langsame EMA), Period_3 (MACD-SMA), Price MFI : Period_1, Volume

: Period_1, Volume MOMENTUM : Period_1, Price

: Period_1, Price OBV : Volume

: Volume OSMA : Period_1 (Fast), Period_2 (Slow), Period_3 (Signal), Price

: Period_1 (Fast), Period_2 (Slow), Period_3 (Signal), Price RSI : Period_1, Price

: Period_1, Price RVI : Period_1

: Period_1 STDDEV : Period_1, Method, Price

: Period_1, Method, Price STOCHASTIC : Period_1 (K), Period_2 (D), Period_3 (S), Method, Price

: Period_1 (K), Period_2 (D), Period_3 (S), Method, Price TRIX : Period_1, Price

: Period_1, Price VOLUMES : Volume

: Volume WPR: Period_1

Hinweis. Der Line Parameter kann einer der folgenden sein:

Für STOCHASTIC und MACD : HAUPT und SIGNAL.

: HAUPT und SIGNAL. Für ADX und ADXW : ADX_ADX, ADX_PDI und ADX_MDI.

: ADX_ADX, ADX_PDI und ADX_MDI. Für GATOR : OBEN und UNTEN.

: OBEN und UNTEN. Für andere Indikatoren: HAUPT.

Resultierend aus der Tatsache dass einige der verschiedenen Linien-Bezeichner den gleichen Wert haben kann es sein dass Sie nach Änderung eines Wertes für die Linie und Öffnen der Indikatoreigenschaften den geänderten Wert eingestellt haben. Dies stellt keinen Fehler dar, der geänderte Bezeichner kann angezeigt werden, allerdings mit dem vorher ausgewählten Wert. Die verschiedenen Bezeichner mit dem gleichen Wert werden der Einfachheit halber verwendet.



Das gleiche gilt für den Price Parameter - der CLOSECLOSE und LOWHIGH wurden für die Stochastik hinzugefügt, die Standardwerte für die anderen Indikatoren.

